Juanma Moreno assenyala el PP com l'únic vot ''que no apuntalarà independentistes''

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha erigit aquest dimecres 8 de maig el PP com a "únic vot" que no servirà per apuntalar projectes independentistes després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

"El vot útil és el vot clar, transparent, honest. I l'únic vot que no servirà, sota cap concepte, per apuntalar projectes independentistes, rupturistes i per aïllar Catalunya de la resta de la ciutadania espanyola i europea és el vot al PP", ha sostingut després de visitar la Casa d´Andalusia a Lleida, juntament amb el cap de llista de la demarcació, Montse Berenguer.

Després de defensar que Catalunya pot tenir un nou model de gestió, convivència i futur, ha assegurat que “quan es treballa, quan s'esforça i quan es posa les persones per sobre de projectes de vegades utòpics, absolutament utòpics i ideològics, al final les coses funcionen".

"Davant dels governs dels embolics, que ja Catalunya ha tingut molts embolics, el govern de la tranquil·litat i de la serenitat" és el que, segons ell, lideraria el PP, ha dit.

I és que, segons Moreno, "els miracles existeixen en política gràcies a la voluntat majoritària dels ciutadans" perquè ell va aconseguir desbancar els governs del PSOE que havien governat tradicionalment a Andalusia.

A més de recalcar que Andalusia estima Catalunya, ha afegit que el millor “per a aquesta terra és tenir un govern assenyat, un govern que generi serenitat en els ciutadans, que generi seguretat jurídica i estabilitat política”.

Casa d'Andalusia

Com a president andalús, ha volgut agrair la feina que han dut a terme i segueixen fent a la Casa d'Andalusia a Lleida per mantenir la cultura del territori.

També creu que la seva feina permet mantenir viva "la pluralitat i la diversitat, que fa molt més rica Catalunya i amb més potencial d'avenç, progrés i benestar".

'Tour' per Catalunya

El president andalús també visitarà durant la jornada aquest dimecres Figueres (Alt Empordà), i Viladecans i el Prat de Llobregat, al Baix Llobregat. D'aquesta manera, Moreno haurà passat per les quatre demarcacions catalanes un dia intens.