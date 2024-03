A poc més d'un mes perquè arribin les eleccions autonòmiques de Catalunya, el 12M, convocades pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, la qüestió de la imparcialitat surt a la superfície. De fet, l'ha destapat aquest dissabte el PP, en haver denunciat el mateix Aragonès per un presumpte ús electoralista de la Generalitat. I es pot esperar que cada cop es parli més del tema. En aquest sentit, la Junta Electoral de Catalunya exerceix un paper fonamental, a l'hora de garantir una transparència i una equitat per a tots els participants de la democràcia.

La Junta Electoral de Catalunya és un òrgan amb seu a Barcelona, format per representants de diversos àmbits professionals i polítics (juristes, funcionaris públics, representants de partits polítics i persones amb experiència en l'organització de processos electorals). Encarregat de vetllar per la imparcialitat i el correcte desenvolupament dels processos electorals a la comunitat autònoma, aquest organisme, creat de la mà de l'Estatut d'Autonomia de 1979, té com a objectiu principal assegurar que les eleccions es duguin a terme d'acord amb els principis democràtics i la legalitat vigent.

Una de les funcions clau de la Junta Electoral és garantir que tots els partits i candidats tinguin igualtat de condicions. Per fer-ho, supervisa el compliment de les normatives, incloent-hi la regulació de l'accés als mitjans de comunicació durant la campanya electoral i l'observança dels límits de despesa establerts.

A més, la Junta Electoral de Catalunya s'encarrega de resoldre possibles controvèrsies o reclamacions relacionades amb el procés electoral, com ara denúncies per suposades irregularitats a la propaganda electoral o impugnacions de resultats. La seva actuació es regeix pels principis d'independència, imparcialitat i objectivitat, cercant sempre salvaguardar la integritat del procés democràtic.

En el context del 12M, la tasca de la Junta Electoral té una rellevància especial. S'espera que aquest organisme supervisi minuciosament cada etapa del procés electoral, des de la inscripció de candidatures fins a la proclamació de resultats, garantint així la transparència i l'equitat en tot moment.

La Junta Electoral serà tan important ara com ho ha estat des de la Transició. Aleshores, va vetllar perquè fossin possibles les primeres eleccions democràtiques catalanes després de la fi del règim franquista. Va garantir la celebració d'uns comicis lliures, contribuint així al restabliment de la democràcia a la regió.

Encara que sigui durant els processos electorals quan es parli més de la Junta Electoral, aquesta també hi ha jugat un paper rellevant en altres etapes. Per exemple, durant el procés independentista. La Junta Electoral va haver de prendre mesures per impedir la celebració de la consulta, incloent-hi la coordinació amb les forces de seguretat per garantir el compliment de la llei.