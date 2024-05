Les Juntes Electorals Provincials han descartat la petició d'ERC d'allargar l'horari per votar, després del que va passar aquest diumenge amb Rodalies. Aquest moviment de les JEP arriba després d'haver traslladat aquest dilema la Junta Electoral Central, sense prou eines per decidir. ERC, com Junts, havia demanat allargar l'horari fins més enllà de les 20.00, moment en què estava i continua previst el tancament dels col·legis electorals, però no serà possible.

Aquesta proposta es va produir a causa de les dificultats de transport experimentades pels ciutadans, relacionades amb els problemes al servei de Rodalies. Segons la JEC, les juntes provincials més afectades pel succés són les de Barcelona i Tarragona.

Aquest matí, un robatori de coure va provocar una sobretensió a les instal·lacions ferroviàries de Montcada Bifurcació que afecta de forma generalitzada les línies del servei de Rodalies de Catalunya. A més, es va produir un incendi després del robatori de cable, que va afectar el servei de Rodalies també, temporalment, a l'estació de Metro de la Sagrera, i que va tenir afectacions a la L1, L5, L9 i L10N.

Tot i aquestes circumstàncies, la decisió final es manté en mans de les Juntes Electorals Provincials, els quals avaluaran la situació i prendran una determinació en concordança amb les normatives electorals vigents.

En una intervenció a TV3, el catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Girona, Joan Manel Trayter, ha explicat que en la seva trajectòria com a professional mai no ha viscut una experiència com aquesta: només s'han donat petites alteracions de taules, per faltes de paperetes o absències dels seus presidents.

Trayter, que també ha format part de la Junta Electoral Central, ha recordat que la petició de Junts i ERC s'ha traslladat a una JEC que desconeix els detalls del que ha passat, i per això no ha pogut decidir amb criteri què fer.

"Per tant, han fet una resolució molt breu, i han demanat a les Juntes Provincials a Barcelona i Tarragona que investiguin ràpidament via delegació del Govern i via Renfe quin és el grau d´incidència del robatori del coure, i que si realment té una incidència en el dret a vot, que s'allargui una hora l'horari dels col·legis electorals", ha afegit. Trayter.