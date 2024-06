Junts alerta de la ''inseguretat'' a Barcelona i assenyala Collboni

per Gabriel Izcovich

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha criticat aquest dilluns la "situació d'inseguretat" que viu la capital catalana, i ha assegurat que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, no aporta solucions ni deriva responsabilitats, després dels incidents de aquesta nit de Sant Joan.

En un comunicat, el portaveu de Junts al consistori barceloní, Jordi Martí, ha exigit la "reacció immediata" de l'executiu municipal i que desplega controls aleatoris diaris d'armes blanques, entre altres mesures.

Martí també ha demanat la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, perquè “ha demostrat que és incapaç de revertir la situació”.

"La situació és extremadament greu i aquí a Barcelona el govern municipal actua com un convidat de pedra", ha valorat Martí, que ha retret al govern municipal derivar responsabilitats per qüestions competencials als Mossos d'Esquadra.

El portaveu municipal de Junts ha valorat que el govern de Collboni "està sent clarament superat per la situació", i ha recordat que el seu partit ja va demanar la dimissió de Batlle en una conferència al mes d'abril, una exigència que manté.

Puigdemont reclama lideratge per fer front a la delinqüència després del tiroteig de Girona

D'altra banda, l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat dilluns lideratge per fer front a la delinqüència després del tiroteig d'aquesta revetlla de Sant Joan a Girona.

"En situació de crisi és quan els lideratges es posen a prova. La situació viscuda a l'Hospital Trueta de Girona no es pot tornar a repetir", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, després que la policia catalana tingués que activar un dispositiu d'ordre públic al recinte per evitar desordres públics.

També ha donat suport a la petició de la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, de convocar amb urgència la Junta Local de Seguretat i ha afegit que “la inseguretat al barri de la Font de la Pólvora i la delinqüència organitzada no representen només un desafiament local ", sinó que es tracta, textualment, d'una amenaça a la societat en conjunt.