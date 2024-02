Junts, clau al tauler polític de Barcelona i Catalunya

La influència de Junts en la formació de governs és més rellevant que mai. A les mans va estar l'esdevenir d'Espanya, posant en perill Pedro Sánchez si no acceptava la llei d'amnistia.

Per sort per als uns i per desgràcia per als altres, Pedro Sánchez va haver de tirar endavant la creació de la llei si volia el suport dels independentistes per obtenir prou vots per ser envestit.

Doncs bé, la seva influència no es limita tan sols a la taula d'escacs nacionals, sinó també a la catalana ia la de Barcelona.

Proposta de pressupostos catalans

El portaveu de Junts, Josep Rius, ja va anunciar que dijous es reuniran amb el Govern per abordar el projecte de Pressupostos aquest any. Des del seu punt de vista, es tracta d'una proposta "realista, factible, rigorosa i ambiciosa" de comptes.

Per tant, aquesta seria la segona reunió que mantenen amb l'Executiu català per tal de tenir uns pressupostos. Cosa que, segons ha manifestat, és preocupant que a mitjans de febrer segueixin sense estar aprovats.

"L'any passat ja havíem celebrat una desena de reunions", va sostenir Rius. El portaveu de Junts ha demanat que el projecte de Pressupostos no sigui un intercanvi de cromos entre ERC i el PSC.

Segons Rius, els ciutadans estan assistint “a una subhasta entre ERC i PSC”. En canvi, el que creu que el Govern hauria de fer és fixar les prioritats pressupostàries per afrontar i solucionar els problemes dels catalans.

"Això és conseqüència de la debilitat del Govern de Pere Aragonès, que no té majoria al Parlament", ha dit.

Converses paralitzades a Barcelona

D'altra banda, el portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha revelat que les converses amb el govern de Jaume Collboni per formar govern continuen estancades perquè “les condicions no han canviat”.

Junts va paralitzar fa tres setmanes les converses amb el PSC en constatar avenços dels socialistes amb ERC i BComú.

Aquesta situació no ha canviat des de llavors, però Martí assegura que continuen “oberts en clau de canvi”.

Sobre les converses amb els comuns i els republicans, Martí ha demanat a Collboni que prengui "de manera urgent una decisió sobre el futur de la ciutat".

Sota el seu parer, no es pot continuar amb un govern feble i provisional --ha dit--, i per això li ha exigit una decisió ràpida.

"Estan expressant una falta d'ambició i valentia política per decidir cap on ha d'anar aquesta ciutat en el futur", ha criticat Martí.

A més, ha demanat no posar com a excusa ni vincular la situació política a la Generalitat i al Govern amb la de l'Ajuntament.