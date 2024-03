Junts demana a Aragonès anticipar les eleccions si no s'aproven els comptes

per Redacció CatalunyaPress

El president de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui eleccions si el Parlament tomba els Pressupostos del Govern.

En la seva intervenció al ple de debat a la totalitat del projecte de llei dels Pressupostos 2024, que ara com ara només compten amb el sí d'ERC i PSC i els falten dos vots perquè prosperin, ha retret a la consellera d'Economia i Hisenda , Natàlia Mas, que només s'ha reunit amb Junts una sola vegada.

"O hi ha una proposta sòlida de pressupostos o li toca convocar eleccions", i ha lliurat al president un darrer document amb mesures de fiscalitat, educació i llengua per pactar els comptes in extremis .

Les propostes de Junts passen per deflactar l'IRPF a tots els trams un 5% i reduir l'impost de successions, així com equiparar la dotació de recursos de l'educació inclusiva als de tot el sistema educatiu i implantar la sisena hora a centres d'alta complexitat.

També ha demanat que els professionals de la salut acreditin el nivell B2 de català un any després de la seva incorporació i que, en el termini de dos anys, acreditin el nivell C1, entre d'altres propostes.

Batet també ha repassat moments de desacord amb ERC des de la sortida de Junts del govern de coalició, a l'octubre del 2022, i ha recordat que en aquell moment demanaven un "front comú" a Madrid perquè aconseguir coses que, segons ell, el seu partit ha aconseguit en els darrers 6 mesos pel seu paper determinant per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

També ha criticat que el Govern hagi vinculat els Pressupostos de la Generalitat amb els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). "És un autèntic error perquè hipoteca la força negociadora", ha assegurat.