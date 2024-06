Junts evita la investidura de Puigdemont i dóna pas a Salvador Illa

En un nou gir de guió, Junts ha afirmat aquest dimarts que Carles Puigdemont no anirà a la investidura, almenys de moment. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el primer secretari del PSC i candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-se primer a la investidura si creu que té prou suports: “Com el senyor Illa diu que té tants suports , que vagi ell primer a la investidura".

En una entrevista aquest dimarts a TV3, Turull ha demanat a Illa que si no aconsegueix ser investit, "que ho deixi estar", i ha assegurat que des de Junts prefereixen anar a la investidura quan tinguin possibilitats de prosperar. Junts pretén guanyar temps fins que Carles Puigdemont pugui ser amnistiat, i sembla que no es fes la investidura si l'expresident no pot trepitjar Espanya amb totes les garanties per no ser detingut.

"Nosaltres preferim anar a la investidura quan vegem que tenim possibilitats de poder aconseguir-ho, n'hi ha d'altres que diuen que ho tenen molt clar, que hi vagin", ha insistit Turull, i ha explicat que el nou president del Parlament, Josep Rull (Junts), farà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per veure qui té suports per anar a una investidura.

El dirigent de Junts ha assegurat que Illa "tampoc no té els vots" per ser investit, i ha sostingut que si algú es va quedar sol en l'elecció de la presidència del Parlament aquest dilluns, va ser Salvador Illa.

Salvador Illa vol anar a la investidura

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha marcat la seva investidura a la Presidència de la Generalitat com la prioritat del seu partit després del nomenament del número 2 de Junts, Josep Rull, com a president del Parlament i ha promès "generositat" en les negociacions amb ERC i els Comuns per fer-ho.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha reiterat que el seu objectiu és "articular" una majoria progressista amb republicans i comuns per a la seva investidura com a president català.

Per aconseguir-la, ha assegurat la seva formació actuarà amb generositat, claredat i coherència --textualment-- en les negociacions: "Jo hi estic treballant, i explicaré al conjunt dels catalans com van evolucionant perquè sàpiguen com van les coses" , ha indicat Illa.

Ha reafirmat que un altre dels seus objectius és arribar a "acords transversals de país" per millorar els problemes concrets que, al seu parer, té Catalunya, per als quals afirma que també estaria disposat a comptar amb el PP.

La minoria del bloqueig

En preguntar-li per una possible investidura del candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sostingut que "no tenen majoria per tirar endavant el país, sí que són una minoria del bloqueig", i ha assegurat que el PSC no s'abstindrà perquè tiri endavant.

"¿Convé fer perdre el temps a Catalunya? ¿Hem de donar tantes voltes a les coses quan sabem que no són així? ¿Busquen una repetició electoral?", s'ha qüestionat el líder socialista.