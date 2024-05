Junts porta a la Comissió Europea la guia del CGPJ per paralitzar l'amnistia

Dilluns passat 20 de maig tots els jutges espanyols van rebre a través del seu correu corporatiu una guia contra l'amnistia elaborada per Plataforma Cívica per la Independència Judicial a la qual es faciliten dos formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que obligaria a paralitzar l'aplicació de la llei.

El cap de llista de Junts a les europees, Toni Comín, i el candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, han enviat una carta a la comissionada d'Afers d'Interior, Yvla Johansson; la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Comissió Europea, Vera Jourová, i el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders, perquè intervinguin davant la guia contra l'amnistia difosa per jutges a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Per Comín i Puigdemont, aquest és "un altre exemple de com està polititzada la judicatura espanyola", han criticat la inacció del CGPJ per textualment no haver condemnat aquesta ruptura de conducta i han assenyalat la manca de renovació d'aquest òrgan pel bloqueig del PP .

"La mediació de la Comissió Europea no ha tingut cap impacte en la situació. Tres reunions a Brussel·les i una a Estrasburg han finalitzat sense un acord aconseguit", han recordat. Han afegit que si aquesta situació es permet a Europa i "no s'actua davant d'aquest comportament inacceptable, s'estarà asseient un precedent preocupant a Europa".

També han advertit que si no s'hi intervé, els valors de la Unió i dels seus Tractats poden quedar danyats: "Els urgim a intervenir", conclouen.

Un CGPJ molt caducat

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha titllat d'"inadmissible" que el Partit Popular estigui paralitzant la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha ressaltat, fa 2.000 dies que està caducat.

"Aquest és el comportament més il·legal, més contrari a la Constitució, més contrari a la Comissió Europea que ha protagonitzat mai un partit com el Partit Popular en aquest cas que aspira o aspirava a ser alternativa de Govern. Que estiguin paralitzant un poder de l´Estat com és el Poder Judicial perquè simplement entenen que els convé és simplement inadmissible", ha denunciat Bolaños aquest diumenge en un vídeo a través de les xarxes socials.

Bolaños ha destacat que la Justícia "no pot esperar", que el Partit Socialista vol renovar el CGPJ amb acord, encara que ha advertit que si el PP "segueix posant excuses" i "insisteix a bloquejar i segrestar" la renovació, buscaran alternatives.

"Haurem de buscar alternatives perquè aquest bloqueig no es prolongui indefinidament com sembla que desitjaria el Partit Popular", ha afirmat el ministre al vídeo, en què ha urgit a la renovació del CGPJ per tornar la "normalitat institucional a un poder de l'Estat com és el Poder Judicial".

Aquest diumenge fa 2.000 dies que el CGPJ està caducat, segons ha destacat el ministre, que ha indicat que han de servir perquè es reflexioni.

Segons Bolaños, "aquests 2.000 dies han de servir perquè reflexionem, perquè siguem conscients que no és possible que el Partit Popular continuï amb aquest bloqueig".