Junts presenta Puigdemont com a candidat 'fake' a les eleccions de Catalunya

Junts ha decidit que no vol renunciar a l''efecte Puigdemont' - malgrat que quedés tercer a les anteriors eleccions al Parlament-. En aquest sentit, des del partit han decidit que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, anunciï la setmana que ve que serà el candidat de Junts a les eleccions catalanes convocades per al 12 de maig.

Així ho han explicat fonts properes a l'expresident català i han confirmat diversos mitjans propers amb fonts properes al seu entorn.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja va apuntar dimecres que Puigdemont podia ser el candidat de la formació als comicis, i ell mateix es va mostrar convençut que podria ser a Catalunya per al debat d'investidura.

Tot i les intencions de Junts, és complicat que l'expresident pogués arribar a una sessió d'investidura. L'amnistia s'ha aprovat aquest dijous, i ara passarà al Senat, on el PP podrà dilatar dos mesos la tramitació -ja ha anunciat que ho farà-.

Després, quan l'amnistia passi el tràmit de la cambra alta arribarà el torn dels jutges, que tindran dos mesos més per aplicar-la. Els magistrats podrien, fins i tot, rebutjar l'amnistia per a algun dels líders del procés si consideressin que els delictes que han comès no estan coberts per la llei.

Amb aquests terminis, podríem arribar a tenir els primers amnistiats a mitjans de juliol, molt després que se celebri la primera sessió d'investidura al Parlament. Per això, sembla complicat que Puigdemont es pugui convertir en el proper president de la Generalitat si guanyés les eleccions.