Justícia caducada? El PP i el PSOE tornen a fracassar en la renovació del CGPJ

La segona reunió sota la mediació de Brussel·les entre el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, per intentar desbloquejar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acabat aquest dilluns amb "avenços" però sense resoldre les diferències respecte als temps de la reforma del model d'elecció dels jutges que el Govern vol deixar per després de la renovació urgent però que el PP vol tancar en un procés paral·lel.

"Avancem molt lentament, massa lentament, i el problema principal creiem que no està resolt: Creiem que el CGPJ s'ha de renovar alhora que busquem un nou model que garanteixi la independència dels nostres tribunals, la divisió de poders i l'Estat de dret a Espanya", ha dit als mitjans González Pons a la sortida de la seu de la Comissió Europea, després d'una mica més d'una hora de trobada.

En una compareixença separada, el ministre Bolaños ha assegurat que "s'ha acabat el temps d'excuses" i de "retards" per renovar el CGPJ perquè la seva situació institucional és "molt delicada"; per això ha valorat com una "bona notícia" que Reynders els torni a convocar al març per seguir "parlant, negociant i avançant" i ha considerat com a termini "raonable" els dos mesos d'espai que ha donat Brussel·les a la negociació.

En un comunicat molt escarit, el comissari Reynders ha qualificat la trobada com a "cordial", sense donar detalls del que s'ha parlat ni apuntat avenços concrets, i s'ha limitat a informar que "els debats continuaran" i que les parts han acordat tornar-se a veure's "la primera quinzena de març", en una data encara per determinar.

Cal recordar que quan el liberal belga va acceptar el gener passat assumir la tasca de mediador en el marc d'un "diàleg estructurat" entre els dos partits, ho va fer avisant PP i PSOE que haurien de trobar una solució en el termini de "dos mesos ", cosa que suposa fixar com a termini finals de març, quan previsiblement Reynders hagi de deixar la cartera de comissari si prospera la seva candidatura per a la prefectura del Consell d'Europa, un òrgan aliè a la UE."

Segons Pons, no obstant, aquest termini no s'ha de veure com a definitiu perquè, segons la seva opinió, si es confirma la sortida de Reynders, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, designarà "un altre comissari" per assumir la mediació.

"Tenim una oportunitat però cal anar lent i fer-ho bé", ha insistit González Pons, per a qui "seran necessàries més reunions" fins que es doni amb una solució definitiva que inclogui tant la renovació del CGPJ com la reforma del model.

Bolaños, per part seva, ha insistit a defensar que el PSOE comparteix amb la Comissió Europea la posició respecte als ritmes del procés perquè els informes anuals sobre l'Estat de dret apunten en les seves recomanacions a Espanya que el CGPJ ha de ser renovat "immediatament" .

"És una matèria urgent per al bon funcionament de les institucions al nostre país i, tot seguit, iniciar les converses per millorar el model", ha expressat el ministre de Justícia.

En acceptar la mediació, després dels primers dubtes pel inèdit del format i consultar amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, Reynders va plantejar un "diàleg estructurat" amb l'objectiu de desbloquejar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges i abordar també una reforma del sistema de designació dels vocals per alinear-se amb els estàndards europeus que defensen una elecció entre parells.

D'aquesta manera, el comissari s'ajusta a les recomanacions que Brussel·les inclou des de fa dos anys al seu informe anual sobre l'Estat de dret als països de la UE i que, en el cas d'Espanya, reclama "procedir amb caràcter prioritari" a la renovació del CGPJ “i iniciar, immediatament després”, el “procés” per a la reforma.

El desembre passat, no obstant, en una roda de premsa acompanyat per Bolaños sota la presidència de torn espanyola del Consell, Reynders va precisar que si bé el procés que prefereix és una renovació "urgent" per abordar a continuació la reforma del model, estava obert a examinar solucions alternatives si així ho acordaven les parts perquè l'essencial és desbloquejar la situació.