El jutge busca saber qui va filtrar les dades sobre el novio d'Ayuso

per Helena Celma

El magistrat instructor de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha fet un pas decisiu en la investigació sobre la querella presentada per Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, contra la presumpta revelació de secrets. L'admissió a tràmit d'aquesta querella el 7 de maig per part de la Sala Civil i Penal del Tribunal va marcar l'inici de les diligències prèvies, encaminades a aclarir els fets en qüestió.

Sembla que el focus de la instrucció es dirigeix cap al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El jutge ha requerit a la Fiscalia Provincial que proporcioni detalls sobre el comunicat de premsa que fonamenta l'acusació, sol·licitant informació específica sobre les persones involucrades en la redacció i l'aprovació, amb una clara referència al màxim responsable de la carrera fiscal, és a dir, el fiscal general de lEstat.

Aquest moviment judicial sorgeix després de l'admissió a tràmit de la querella presentada per González Amador, que busca determinar si hi va haver un excés a l'exercici del dret a la informació per part del Ministeri Públic i si s'han vulnerat els seus drets constitucionals. La controvèrsia gira al voltant d'un comunicat de premsa de la Fiscalia Provincial de Madrid que va informar sobre negociacions relacionades amb una investigació fiscal contra González Amador, considerades atípiques pels magistrats.

El cas podria arribar al Tribunal Suprem, ja que el fiscal general de l'Estat ha assumit la responsabilitat del comunicat de premsa, i aquesta instància és l'única competent per investigar-lo, segons ha informat El Confidencial . El Tribunal Superior de Justícia de Madrid adverteix que l'admissió de la querella no implica una imputació anticipada, sinó que busca aclarir els fets per determinar-ne la qualificació legal.

La polèmica s'intensifica amb la revelació de documents i correus electrònics relacionats amb la investigació, cosa que ha donat lloc a múltiples querelles, inclosa la de la parella de Díaz Ayuso. La Fiscalia General de l'Estat sosté que el comunicat de premsa en qüestió no va constituir una revelació de secrets, sinó un aclariment d'informació divulgada prèviament.

En aquest complex entramat judicial, s'espera que les diligències prèvies facin llum sobre les circumstàncies que envolten el cas, buscant salvaguardar tant els drets del querellant com el correcte exercici de la funció pública per part de la Fiscalia.