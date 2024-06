Una jutgessa rebutja l'amnistia per a un activista que va atacar una carpa de SCC

per Redacció CatalunyaPress

El Jutjat Penal número 1 de Sabadell (Barcelona) ha rebutjat aplicar la Llei d'Amnistia per a un activista jutjat per atacar una carpa de Societat Civil Catalana (SCC) i el condemna a 6 mesos de presó.

La sentència declara provat que el 14 de març de 2017, SCC va organitzar un acte a la plaça Cívica de la UAB per protestar contra el procés independentista i, en resposta a aquest, la Plataforma Antifeixista, formada per estudiants de la universitat, va convocar una " contramanifestació antagònica".

"Van començar a concentrar-se a poca distància de la carpa multitud d'estudiants de la Plataforma encaputxats, llançant proclames, insults, boicotejant l'acte que havien organitzat", explica la jutgessa.

Els membres de la plataforma, entre els quals hi ha l'acusat, van superar el cordó de seguretat establert pels vigilants de la UAB "destrossant la carpa d'informació de Societat Civil, no sense abans sostreure una bandera d'Espanya i procedir a cremar-la" i obrir un extintor, cosa que va obligar els membres de SCC a sortir escortats del lloc.

La jutgessa qualifica els fets com un delicte contra el lliure exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, i per això condemna l'acusat a sis mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu per aquest mateix temps.

No es va suspendre el judici

Respecte a la petició de la defensa de suspendre el judici per l'aplicació de la Llei d'Amnistia, la jutgessa recorda al lletrat que "en data 17 de maig del 2024 es va dictar providència per la qual no s'acordava la suspensió de la vista oral" , desatenent així l'argument que estava propera a ser aprovada aquesta llei.

La jutgessa no va considerar oportú suspendre la vista oral "tot i que la Llei d'Amnistia que invoca el lletrat no consta aprovada i per tant tampoc en vigor el dia de l'assenyalament".

Tampoc té constància que "els delictes pels quals és acusat el Sr. JACP es trobin dins dels delictes que pugui incloure una llei que no ha estat aprovada, i molt menys ha entrat en vigor, per la qual cosa no és aplicable en cap cas en aquest moment".

Tot això, precisa, "sense perjudici que una vegada aprovada i hagi entrat en vigor se'n pugui interessar l'aplicació, en el cas que aquesta es consideri constitucional i ajustada al Dret de la Unió Europea".