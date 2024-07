El jutge suspèn la declaració de Begoña Gómez

per Redacció CatalunyaPress

El jutge instructor Juan Carlos Peinado ha acordat, aquest divendres 5 de juliol, suspendre la declaració de Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, als 30 minuts que es personara la investigada al seu Jutjat, segons informen Europa Press fonts jurídiques.

Gómez ha entrat al jutjat a les 10.18 hores i ha al·legat a l'inici de la seva declaració que no coneix els extrems de la querella de l'associació ultracatòlica Hazte Oír, per la qual compareixia, ni de què se l'acusa.

D'aquesta manera ha fixat la nova data per a la declaració de Gómez per a dintre de dues setmanes, el divendres 19 de juliol.

Gómez està citada a declarar com a investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis en el marc d'una causa que té l'origen en una denúncia de Manos Limpias. En el procediment també exerceixen l'acusació popular Vox, Fes-te Sentir, Iustitia Europa i Moviment de Regeneració Política. La Fiscalia es va oposar que s'admetés la denúncia inicial.

L'advocat de Hazte Oír ha assegurat que dir que no se li ha notificat és "una presa de pèl després de tota la despesa ingent que s'ha fet". També ha dit que no és responsabilitat ni de l'entitat ni del jutjat, sinó que ha estat “una argúcia processal que han utilitzat”.

Desplegament policial per arribar-hi

La declaració de Gómez estava prevista per a les 10 del matí. Davant d'això, la Policia Nacional havia desplegat un fort operatiu de seguretat a l'entorn dels Jutjats de Plaça de Castella.

Gairebé una desena de furgons estaven situats en diverses posicions als voltants de l'edifici judicial des de les 7.30 del matí per esperar l'arribada de Gómez, a qui es va donar permís per accedir a la seu judicial a través del garatge per motius de seguretat .

Per la seva banda, els nombrosos periodistes que muntaven guarda des de molt aviat, van ser ubicats en una zona tancada al mig del Passeig de la Castellana, i no a la vorera dels jutjats, com sol passar en altres declaracions.