Els jutges de Madrid rebutgen ''les desqualificacions'' de Sánchez

Els jutges d'instrucció de Madrid han mostrat aquest dilluns el seu suport al magistrat Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, la dona del president del Govern, rebutjant "les desqualificacions" del mateix Pedro Sánchez i recordant que "la llei és igual per a tots , sense privilegis".

En una declaració institucional aprovada aquest mateix dilluns, els jutges han volgut mostrar el seu suport al magistrat titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid "enfront dels atacs professionals, personals i familiars que està rebent les últimes setmanes i el qüestionament permanent del seu labor jurisdiccional i de la seva independència judicial, com a conseqüència d'una investigació concreta".

"Rebutgem, així mateix, les desqualificacions que hem escoltat aquests dies procedents dels que ostenten càrrecs a l'Executiu, fins i tot del mateix president del Govern, que lluny de respectar la independència judicial i la separació de poders, de manera constant, intenta soscavar la confiança dels ciutadans als jutges", han apuntat.

En aquesta línia, els jutges d'instrucció de Madrid han insistit que “la llei és igual per a tothom, sense privilegis”. "I, des d'aquesta premissa, seguirem exercint la nostra funció constitucional, com a integrants del poder judicial, i de servei públic als ciutadans", han postil·lat. Cal destacar que, en la segona carta a la ciutadania, Sánchez va criticar que el magistrat acordés citar la seva dona en plena campanya electoral no respectant, segons ell, la norma no escrita de no dictar resolucions judicials "susceptibles de condicionar el desenvolupament normal de una campanya electoral”.

Des de l'Executiu, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va acusar el magistrat de passar-se "per l'arc del triomf" dos articles de la Llei Orgànica del Poder Judicial en dictar la seva providència en què contestava Sánchez. A la mateixa, el jutge va assegurar que no hi ha "precepte" que li impedís citar Gómez enmig de la campanya.

Aquest mateix dilluns, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha demanat "contenció" al president del Govern i ha avisat que la carta que va publicar el 4 de juny passat "només contribueix al deteriorament de les institucions" i de la "independència judicial". Així s'ha pronunciat l'òrgan de govern dels jutges en un comunicat emès aquest dilluns per unanimitat "després de les manifestacions contingudes" a la missiva del cap de l'Executiu en què es fa "una valoració política d'actuacions d'un jutge d'instrucció".