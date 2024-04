Koldo demana al jutge que li torni la moto per poder portar la seva filla a l'escola

Koldo García, que va ser assessor de l'exministre José Luis Ábalos, ha recorregut davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional la decisió del jutge instructor del 'cas Koldo' de no tornar-li per al seu ús la motocicleta de la marca Suzuki i el vehicle propietat de la seva dona, un crossover model Kia Niro.

En un escrit de la seva defensa, s'explica que va ser el febrer del 2024 quan el Jutjat Central d'Instrucció número 2 va acordar "la prohibició absoluta de vendre, gravar, obligar o alienar" respecte de determinats vehicles de la parella. I ara, per tractar que la Sala Penal rectifiqui aquesta decisió del jutge, recorda que aquests "són els mitjans de transport de què disposen (...) per al seu dia a dia, això és per poder traslladar-se als seus treballs, així com per poder portar i recollir la seva filla de quatre anys a l'escola”.

"No podem compartir l'extrema duresa que suposa per als nostres representats privar-los de tot mitjà de transport per a la seva tasca diària i poder continuar amb la feina de casa professionals, i, sobretot, per permetre que la filla dels meus patrocinats pugui seguir acudint a l'escola i als seus activitats extraescolars", apunta.

En aquest sentit, entén la defensa que es pot mantenir la prohibició de vendre o alienar aquests béns però alhora permetre'n la utilització. Això, a parer seu no suposa "sinó respectar la finalitat que es persegueix amb la mesura cautelar, ja que existint el bé, sempre podrà respondre a les eventuals responsabilitats pecuniàries que poguessin en el futur recaure".

Cal recordar que en aquesta causa, el magistrat Ismael Moreno investiga set persones per pertànyer a una presumpta trama que hauria pagat comissions per aconseguir adjudicacions per a la venda de màscares a la pandèmia.

La Fiscalia Anticorrupció atribueix a tots presumptes delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, delictes contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències. En total, sota la lupa estan vuit contractes adjudicats per diferents ens de l'Administració Pública amb un import global de 51.998.434 euros.