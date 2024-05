Laia Estrada assumeix el mal resultat de la CUP

**La CUP Avalua els seus Resultats Electorals i Planteja Desafiaments Futurs**

Després de les eleccions recents, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha expressat la seva avaluació sobre els resultats obtinguts, marcats per la pèrdua de cinc diputats que els va portar de 9 a 4 escons. La candidata de la CUP, Laia Estrada, va reconèixer obertament els mals resultats de la seva formació, expressant una actitud de responsabilitat i compromís davant dels desafiaments que enfronta el partit.

Estrada va destacar la importància d'agrair als milers de votants ia la militància pel suport i la feina durant la campanya electoral. A més, ha assenyalat que la CUP es troba en una situació de "refundar la situació", fet que implica un procés de renovació interna i una adaptació a les noves realitats polítiques i socials.

Un dels temes clau abordats per la líder de la CUP va ser l'entrada d'Aliança Catalana i la presència d'una "onada reaccionària" que, segons ella, està travessant el país. Això planteja un repte important per a la CUP i altres forces polítiques d'esquerra, que han de reflexionar sobre com frenar l'avenç de l'extrema dreta i treballar conjuntament per revertir la situació.

En aquest sentit, Estrada va emfatitzar la necessitat abordar l'agenda social i resoldre els problemes de les persones treballadores al país. Aquest compromís es reflecteix a la disposició de les quatre diputades de la CUP per treballar des d'ara mateix a impulsar polítiques que donin resposta a les necessitats de la majoria de les persones a Catalunya.

És important destacar que aquests resultats electorals també han afectat altres partits, com Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderat per Pere Aragonès, que també va experimentar pèrdues significatives a les eleccions catalanes, perdent 13 escons després de ser el partit de govern.