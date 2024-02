Lamiel (SCT) defensa el tancament de l'AP-7 i Junts demana explicacions

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha donat suport a la decisió de tancar l'AP-7 dissabte a la tarda a causa d'una pedregada, qualificant la mesura com a "conservadora" i necessària per prevenir accidents múltiples. En declaracions al canal 3/24, Lamiel també va esmentar la possibilitat d'implementar "mesures suplementàries" en futures ocasions, com ara el tancament anticipat de l'accés a l'autopista a la C-60 per redirigir el trànsit cap a la C-32.

El tall de l'AP-7 en tots dos sentits entre Sant Celoni i Llinars del Vallès (Barcelona) es va dur a terme dissabte a causa del risc de gel a la calçada, cosa que va obligar a aturar la circulació de vehicles.

En resposta al caos circulatori generat per aquesta situació, Junts ha anunciat que sol·licitarà la compareixença del conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al Parlament. L'objectiu és obtenir informació detallada sobre l'operatiu i el protocol d'actuació de l'SCT i l'Interior, especialment després que alguns afectats hagin acusat la Generalitat de negligències.

L'activació de màquines llevaneu per part de la Generalitat forma part de les mesures preses per fer front a les condicions adverses a l'AP-7 durant l'episodi de calamarsa de dissabte.