El lema que ha escollit el PP per contestar Sánchez a les europees

El PP ha elegit 'El teu vot és la resposta' com a lema de campanya per a les europees del proper 9 de juny, amb què volen convidar els ciutadans a aprofitar aquests comicis per contestar a la carta que va escriure el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , durant la seva reflexió. Segons els populars, són les eleccions d'"ara o mai" perquè és "molt possible que ja no hi hagi una altra oportunitat de votar fins que vinguin les pròximes generals".

"Aquestes eleccions les considerem ara o mai de dir els espanyols el que pensem sobre el que està passant al nostre país, per dir a Pedro Sánchez el que pensem d'ell", ha declarat el vicesecretari d'Institucional i director de campanya de les europees , Esteban González Pons, en una roda de premsa amb la vicesecretària d'Organització de partit, Carmen Fúnez.

Així, Pons ha assenyalat que aquells ciutadans que creuen que "no mereixen" el Govern que ara tenen i necessiten dir que Pedro Sánchez "ha de marxar", el 9 de juny és "l'oportunitat de fer-ho" i respondre a la seva missiva. "És l'hora que Espanya respongui", ha exclamat, i ha plantejat així la campanya com un plebiscit sobre la gestió del president del Govern.

Per això, ha assenyalat que el PP ha elegit el lema 'El teu vot és la resposta', del qual surt un altre derivat: 'La teva resposta'. "Igual que Sánchez ens va escriure una carta als espanyols, podem contestar-lo amb un vot, que servirà per parlar, opinar i respondre-li", ha postil·lat.

González Pons ha assenyalat també que "deixaran de banda el color blau del PP. "No som en aquesta campanya electoral el partit del color blau. Som el partit multicolor de la multitud. Som el partit multicolor del poble, el partit multicolor dels espanyols”, ha declarat.

"Caravanes paral·leles": la de Feijóo i Montserrat

Per la seva banda, Fúnez ha avançat que l'enganxada de cartells de la campanya europea, dijous a la nit, serà a Catalunya, atès que el cap de cartell, Dolors Montserrat, és català.

Amb l'objectiu de "pentinar" Espanya de dalt a baix, ha explicat que hi haurà dues "caravanes electorals", encapçalades per Feijóo i Montserrat, que recorreran totes les CCAA, mentre que la resta del comitè de direcció, amb Cuca Gamarra, els vicesecretaris i portaveus parlamentaris al capdavant, arribaran a totes les províncies espanyoles.

A més, ha subratllat que els dirigents del PP faran una campanya "molt sectorialitzada", per desgranar totes les propostes i mesures del PP. De moment, aquest dissabte estarà Feijóo a Múrcia amb un acte en defensa de l'agricultura i el camp espanyol.

Una campanya de mobilització implicant els alcaldes

Tot i que Feijóo i Montserrat visitaran "tots els racons d'Espanya", ha dit que és "fonamental" acudir a Navarra perquè "molts espanyols" se senten "traïts" després que Pedro Sánchez "entregués l'ajuntament de Pamplona a Bildu".

La responsable d'Organització de PP ha indicat a més que volen una "campanya de mobilització" i d'"activació", en què implicaran els alcaldes i regidors del partit de tot Espanya. "La nostra campanya consistirà a municipalitzar-la", ha abundat.

Dimarts passat, Feijóo ja va demanar a tot el partit una "mobilització màxima" davant les europees, uns comicis, en què, segons va dir, han de demostrar que "Espanya està cansada d'un Govern ostatge de l'independentisme", que "no es preocupa de la majoria dels espanyols" i que "segueix tancat per presumptes escàndols de corrupció", en al·lusió al 'cas Koldo'.

Encara més, el cap de l'oposició va afirmar davant el Comitè Executiu Nacional del seu partit que els espanyols tenen el 9 de juny l'oportunitat de pronunciar-se sobre "una negociació que inclou amnistia, Govern d'Espanya i Govern de Catalunya" i en què les parts "només busquen els seus interessos personals".

L'amnistia com a teló de fons

Quant a si l'amnistia serà clau en campanya, atès que la llei d'amnistia s'aprovarà previsiblement a finals de maig, Pons ha assenyalat que hi ha "moltes persones, moltes al PSOE, que creuen que cal enviar un missatge al Govern d'Espanya perquè deixi de negociar amb els independentistes".

Així, ha dit que el PP s'adreça a tots aquells que creuen que el Govern no es pot canviar "per set vots", que el país no pot ser governat pels "enemics d'Espanya" i que creuen que "el clima de corrupció que està instal·lat a l'entorn del Govern fa pudor i exigeixen explicacions públiques".

El PP tornarà a sortir al carrer el proper 26 de maig per protestar contra l'amnistia, els "bulos" del Govern i les "sospites de corrupció", una mobilització que tindrà lloc a la Porta d'Alcalá de Madrid, segons han confirmat aquest divendres fonts del partit.