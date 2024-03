per Helena Celma

Alberto González Amador, company sentimental d'Isabel Díaz Ayuso des del 2021 i resident al centre de Madrid, s'enfronta a acusacions per defraudar a Hisenda un total de 350.951 euros entre el 2020 i el 2021, utilitzant una xarxa de factures falses i societats pantalla.

La Fiscalia Provincial de Madrid va presentar una denúncia al respecte el 5 de març, després de rebre un informe de l'Agència Tributària després d'una investigació iniciada dos anys enrere, tal com ha informat ElDiario.es.

L'informe atribueix a González Amador dos delictes de frau fiscal a l'impost de Societats, un per 155.000 euros el 2020 i un altre per 195.951,41 euros l'exercici següent.

També se l'acusa de falsedat documental per presentar factures falses a través d'empreses externes per reduir els beneficis declarats.

Les companyies investigades, Maxwell Cremona Enginyeria i Processos per al Foment del Medi Ambient i Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, totes dues propietat de González Amador, haurien utilitzat aquestes pràctiques fraudulentes per rebaixar els impostos i desviar beneficis milionaris.

La denúncia també implica quatre persones més acusades d'emetre factures a les empreses de González Amador. Segons la investigació, es van simular despeses per un total de 1.7 milions d'euros a través de factures fictícies.

La parella de la presidenta madrilenya hauria intentat justificar les irregularitats, però Hisenda va concloure que es tractava d'operacions fraudulentes. La Fiscalia ha sol·licitat la seva imputació per tres delictes, dos de frau fiscal i un de falsedat documental.

La investigació es va iniciar després que les declaracions presentades el 2021 i el 2022 mostressin un augment significatiu en la facturació de les empreses pertanyents a la parella de la presidenta madrilenya a partir del 2020, el primer any de la pandèmia.

En aquest període, les vendes es van incrementar més de sis vegades i van arribar als 2.3 milions d'euros segons els registres comptables.

Tot i això, malgrat aquests ingressos, la declaració presentada davant Hisenda reflectia tan sols 8,400 euros de benefici, cosa que suggereix que s'haurien registrat despeses no corresponents a la realitat.