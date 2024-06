La línia vermella del Govern central en les negociacions amb ERC

El Govern central insisteix que no acceptarà l'exigència d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) d'un concert econòmic per a Catalunya, com a condició per recolzar la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, encara que pensen que seguiran insistint en aquesta petició mentre sobrevol l'amenaça una repetició electoral en aquesta comunitat.

Aquest mateix dimecres, a la sessió de control al Govern al Congrés, el diputat d'ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal va advertir al Govern que si no accepta la seva proposta d'una 'quota catalana' --és a dir, un sistema perquè Catalunya recapti el 100% dels seus impostos i després aporti una quota de solidaritat a l'Estat- ERC no farà president Illa.

Fonts de l'Executiu asseguren que en cap cas acceptaran aquesta condició i insisteixen que la sortida passa per explorar altres vies, diferents del sistema de concert i contingència del que gaudeixen el País Basc i Navarra. Tot i això, pensen que ERC seguirà agitant aquesta mesura mentre hi hagi la possibilitat d'unes noves eleccions, perquè li podrien treure rèdit electoral a mantenir una postura dura cap al Govern per aconseguir un millor finançament per a Catalunya.

Des del Govern ja assenyalaven que estudiaven una "fórmula imaginativa" per intentar convèncer ERC, però fins ara no han concretat en què es traduirà. Aquest mateix dimecres, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va insistir en la seva oferta d'un finançament singular per a Catalunya i va obrir la porta al desenvolupament de competències que ja estan recollides a l'Estatut català.

El Parlament de Catalunya ja ha activat el compte enrere de dos mesos perquè es produeixi una investidura o, si no és possible, que es dissolguin la Cambra i se celebrin unes noves eleccions, que es farien el diumenge 13 d'octubre. De moment no hi ha cap candidat que tingui els suports necessaris per ser el nou president de la Generalitat i els socialistes insisteixen que només hi ha dues opcions viables, que Illa sigui president o tornar a anar a les urnes.

Al PSOE vénen apuntant que aquesta proposta amb què convèncer ERC ha de passar pel desenvolupament de l'Estatut i han donat algunes pistes encara que sense concretar mesures. En aquest sentit, el president del Govern, Pedro Sánchez, va obrir la porta al desenvolupament de la Hisenda catalana i Illa ha proposat un consorci tributari, que al seu parer milloraria la gestió dels recursos la Generalitat. Per contra, des d'ERC segueixen demanant "sobirania fiscal" i recaptar el 100% dels seus tributs.

Podem va "passat de revolucions" i el PP, amb "aspavents"

D'altra banda, després de l'acord aconseguit entre el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que feia més de cinc anys que estava amb el mandat caducat, i les crítiques que aquest pacte entre els dos grans partits ha generat als socis d'investidura, al Govern es mostren tranquils i consideren que no canvia res en l'equilibri de suports parlamentaris i la legislatura continua endavant.

A Moncloa resten importància a aquestes crítiques i consideren que es deuen que els socis volen tenir més influència en les decisions que es prenen a les institucions però les situen dins de la normalitat.

Excusen per tant els seus socis, amb excepció de Podem, a qui veuen "passats de revolucions" després que els d'Ione Belarra acusés el PSOE de "rendir-se" davant la dreta i d'assenyalar que a partir d'aquest moment en comença una de nova legislatura "de la gran coalició", deixant a l'aire els suports dels seus quatre diputats.

Respecte al PP, al Govern insisteixen que segueixen amb la mà estesa per arribar a més acords amb els d'Alberto Núñez Feijóo i renovar altres institucions que estan pendents, encara que pensen que després d'haver tancat el pacte sobre el CGPJ intentaran diferenciar-se del PSOE i fins i tot faran "aspavents".