Les 'línies vermelles' de Puigdemont: amb qui garanteix que no pactarà?

El candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, Carles Puigdemont, ha afirmat que no negociarà "mai amb cap formació de dreta extrema ni d'ultradreta".

De la mateixa manera, va assegurar que els seus pactes preferents serien amb Esquerra Republicana, cosa que podria portar a reeditar el pacte de govern entre les dues formacions (si el resultat del 12 de maig ho permet) que es va assolir el 2021, en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.

L'expresident de la Generalitat, que actualment és a Bèlgica, va fer aquestes declaracions en una entrevista concedida al canal 3/24 després de ser preguntat per la petició del candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Salvador Illa, sobre un pronunciament de partits en referència a pactes amb l'extrema dreta.

Puigdemont també va voler destacar que "m'agradaria que Salvador Illa fos tan clar quan parli de Vox, perquè jo l'he vist votar amb Vox al Parlament Europeu la retirada de la meva immunitat, per exemple".

Qüestionat sobre el rol que pugui jugar la propera legislatura Alhora el partit impulsat per l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí i el professor, filòsof i periodista Jordi Graupera, ha apuntat que “si sóc un defensor de la unitat, precisament el que no faré serà estar content quan hi ha molta més oferta cultural que ajuda a fragmentar l'opció independentista".

De la mateixa manera, el número 1 de Junts va posar sobre la taula que, davant la possibilitat de liderar un govern, la primera persona que trucarà serà al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès: "Crec que hi ha molts més comuns denominadors dels que ens imaginem o volem reconèixer”.

"No hem vingut a arreglar els problemes de governabilitat a Espanya. Qui governi a Espanya per a mi és secundari, a mi m'interessa negociar amb qui tingui poder a Espanya", ha dit, després de ser preguntat per una possible pèrdua del PSOE com a actor amb qui negociar, si Junts retira el suport al Govern de Pedro Sánchez, en cas que el PSC impedeixi un govern independentista a Catalunya.