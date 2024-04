Lastra: ''La dreta fa 145 anys que intenta trencar el PSOE''

La vicesecretària General d'Acció Política i Institucional de la FSA-PSOE i diputada socialista per Astúries al Congrés, Adriana Lastra, ha remarcat aquest diumenge que la dreta fa 145 anys que "intenta fer fallida" al seu partit, "no ho ha aconseguit i no pot aconseguir-ho ara tampoc".

Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció el dinar 'Fraternitat i Valors Socialistes al Segle XXI' organitzat per l'Agrupació Municipal Socialista d'Oviedo (AMSO), en què també ha participat el secretari general de la FSA-PSOE i president del Principat, Adrián Barbón, amb la secretària general de l'AMSO i delegada del Govern a Astúries, Delia Losa; el portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament d'Oviedo, Carlos Fernández Llaneza; i l'eurodiputat socialista Jonás Fernández, a qui tots han recolzat per tornar a integrar la candidatura del PSOE a les properes eleccions europees. Igualment, han tingut paraules de record per a la militant recentment morta Conchita Diéguez.

Per a Lastra, els que es dediquen a la política saben que "té certa duresa i que el debat públic sol ser bronc i sol ser dur, però el que no pot ser és cruel".

Alhora, ha defensat la política com una activitat "honesta i honorable". "Hem de tenir dret a l'honor, hem de tenir dret a l'honor. Això que de sobte se'ns acusi de qualsevol cosa i nosaltres hàgim de demostrar la nostra innocència i no els altres la nostra culpabilitat s'ha d'acabar", reclama.

"El que està passant no va de Pedro o no va d'Adrián, quan li passa, i li passa força sovint. O no va d'Adriana, que a mi m'han cruixit. O no va dels que en un moment donat sortim als mitjans de comunicació. És que va de tots els que estem aquí.

Per a la diputada per Astúries i dirigent socialista, el que busca aquesta dinàmica "disciplinant" és que ajudin "el cap". "Davant d'això, aquest partit ha d'aixecar el cap i dir que ja n'hi ha prou, que ja n'hi ha prou", apunta.

En la mateixa línia, Adrián Barbón adverteix que "ningú" sap què dirà el president Pedro Sánchez aquest dilluns quan anunciï la seva decisió. "Ningú ho sabem", assegura, remarcant que la carta pública de Sánchez a xarxes socials ha servit reflexionar "quina política" s'està construint.

"Tenir una democràcia sana, lliure i justa, defensar la democràcia i la llibertat com ho hem fet sempre, passa inequívocament per respectar l'adversari", defensa Barbón, lamentant que s'hagi intentat presentar Sánchez "com un home sense sentiments i aferrat" en poder a qualsevol preu".

"I ara què? Què han de dir? Ara diuen que és estratègic. No, no hi ha res estratègic perquè senzillament està reflexionant ell amb la seva família i els més íntims i ningú més. Ningú sap què dirà. Ningú ho sabem. És a dir, demostra que sí que té sentiments, com qualsevol de nosaltres, perquè per sobre de polítics som persones.