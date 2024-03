La Llei d'Amnistia arriba al Senat: quina és la data límit per tramitar-la?

El Senat ha rebut aquest divendres 15 de març el text de la proposició de llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb les formacions independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries. A partir d'ara, la Cambra Alta disposa de dos mesos, fins al 15 de maig, per tramitar-la i aprovar-la de manera definitiva o tornar-la al Congrés dels Diputats.

El text de la Llei d'Amnistia va ser aprovat aquest dijous pel Congrés dels Diputats i ha arribat al Senat amb el tràmit d'urgència. Tot i això, la reforma del Reglament impulsada pel PP dóna potestat a la Mesa de la Cambra Alta per eliminar la via d'urgència d'aquesta norma.

En aquest context, la Mesa del Senat, amb majoria del PP, qualificarà a la reunió de dimarts que ve aquesta proposició de llei d'amnistia i previsiblement eliminarà el tràmit d'urgència i la norma passarà pel Senat com un text ordinari.

És a dir, el Senat té com a data límit per tramitar aquesta proposició de llei d'amnistia fins al 15 de maig, just després de les eleccions a Catalunya que se celebraran el diumenge 12 de maig. Cal esperar que la majoria absoluta del PP veti aquesta norma a la Cambra Alta, per la qual cosa després d'aquest termini, hauria de tornar al Congrés dels Diputats perquè s'aixequés aquest veto, estimant-se l'aprovació definitiva a finals de maig.

Informes

La Mesa del Senat, amb majoria popular, ha sol·licitat diversos informes a diferents òrgans com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la Comissió de Venècia o els mateixos lletrats, per preparar la tramitació de la proposició de llei d'amnistia a la Cambra Alta.

En aquest context, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estudiarà al Ple de la setmana que ve dos informes oposats sobre l'amnistia: el del vocal Wenceslau Olea --de l'ala conservadora, bloc majoritari de l'òrgan-- defensa que és inconstitucional i vulnera la separació de poders i el principi d'igualtat, mentre que el de la vocal Mar Cabrejas --del sector progressista-- sosté que s'ajusta a la Carta Magna però subratlla la manca de concreció temporal i, pel que fa al terrorisme, fa fora manca una definició del que es considera violació de drets humans.

En el cas de la Comissió de Venècia, el Senat va sol·licitar un dictamen perquè es pronunciés sobre l'amnistia. Una delegació d'aquest òrgan va preparar un viatge a Espanya per reunir-se amb integrants del Congrés, el Senat i el Govern i va avisar que se centrarien en la tramitació de la proposició de llei d'amnistia. Emetrà l'informe al Ple que se celebra aquest 15 i 16 de març.

Els lletrats

Així mateix, el president del Senat, Pedro Rollán, va encarregar dos informes als lletrats de la Cambra per entendre quines conseqüències tindria la no admissió a tràmit de la llei d'amnistia, com demana fer Vox, i per conèixer el "fons" i les valoracions tècniques que els administratius hagin de fer de la mesura.

I és que des de Vox segueixen insistint el PP perquè la Mesa del Senat inadmeti la llei d'amnistia apel·lant a l'article 36 del reglament de la Cambra Alta, ja que considera que el text aprovat aquest dimarts al Ple del Congrés és "sense dubtes" és inconstitucional".

En qualsevol cas, falta concretar si el president del Senat sol·licitarà a la nova lletrada major de la Cambra, Sara Sieira, un informe perquè també valori la proposició de llei d'amnistia.