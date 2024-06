La llei d'Amnistia entra en vigor després de ser publicada al BOE

per Redacció CatalunyaPress

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest matí la Llei Orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya, també coneguda com a Llei d'Amnistia, que ha entrat en vigor en el moment de la publicació, i s'ha obert un termini de dos mesos perquè jutges i tribunals l'apliquin.

El decret, signat pel Rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, recull la norma que el Congrés va donar suport el 30 de maig passat amb majoria absoluta, aixecant el veto del Senat i donant llum verda definitiva a la seva aprovació després de diversos mesos de tramitació i negociacions entre l'Executiu i les formacions independentistes.

La mesura va néixer dels pactes del PSOE amb ERC i Junts a canvi del seu suport a la investidura de Sánchez i el seu objectiu és amnistiar tots els implicats en mobilitzacions sobiranistes i independentistes des de l'1 de novembre del 2011, quan encara governava el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, fins al 13 de novembre del 2023.

Comprèn tant els condemnats per la consulta del 9 de novembre del 2014 com els del referèndum independentista del 2017, així com l'arxiu de les investigacions obertes pels disturbis posteriors contra la sentència del Tribunal Suprem.

Segons el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, la norma empara 372 persones, entre les quals s'inclouen dirigents de Junts i ERC, els 12 CDR processats i els investigats per 'Tsunami Democràtic', entre altres .

La proposició de llei va ser registrada en solitari pel Grup Socialista el 13 de novembre de l'any passat i, encara que formalment s'ha tramitat pel procediment d'urgència, no ha vist la llum fins a més de sis mesos després, després que el 30 de maig va reunir el suport de 177 diputats del PSOE, Sumar, Podem, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i l'exministre José Luis Ábalos, davant dels 172 en contra del PP, Vox, Coalició Canària i UPN.

Des de la publicació de la llei aquest dimarts, els jutges i els tribunals disposen de dos mesos per aplicar-la. Això sí, aquest termini s'aturarà si s'eleva una qüestió a la justícia europea. El diari oficial també obre el termini de presentació de recursos d'inconstitucionalitat i almenys el PP ja té anunciat que la impugnarà.