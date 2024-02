Llei ELA: El PSOE entona el 'mea culpa' després del lleig a Unzué

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha reconegut que "sense cap mena de dubte" els diputats del Congrés haurien de tenir més empatia amb els malalts d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Aquest 'mea culpa' arriba després que l'exfutbolista Juan Carlos Unzué critiqués l'absència de polítics durant una jornada sobre aquesta patologia celebrada a la Cambra Baixa.

"He sentit les crítiques i em pensen", ha admès Peña després de ser preguntada per les paraules d'Unzué durant una entrevista a RNE, en què ha aclarit que tant ella com "diversos companys" van estar "acompanyant" els organitzadors.

"A la jornada van intervenir persones rellevants com la nostra portaveu de Sanitat o el mateix senador i alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, que és pacient d'ELA", ha justificat la portaveu del PSOE.

A més de reconèixer l'"empatia" que necessiten aquests pacients per part d'alguns polítics, Peña ha assegurat que també "ha arribat el moment de les solucions" i s'ha referit als anuncis que va comunicar ahir la socialista Carmen Martínez durant la jornada.

"La nostra intenció és impulsar ajuts econòmics que cobreixin les despeses energètiques dels pacients, per exemple, amb teràpies electrodependents, així com la promoció dins del Consell Interterritorial de diferents activitats i actuacions que ens estan sol·licitant des de fa temps els pacients i els familiars d'ELA ".

Així mateix, la portaveu ha assegurat que la intenció del PSOE és que les ajudes que necessiten els pacients amb ELA es tramitin de manera més àgil.

Crítiques d'Unzué

L'exporter i malalt d'ELA, Juan Carlos Unzué, va criticar la poca presència de diputats en el marc de la jornada parlamentària 'Per una regulació que garanteixi una vida digna a les persones amb ELA', organitzada per ConELA i celebrada al Congrés dels Diputats.

"Ells tenen responsabilitat, però la resta dels partits polítics que conformaven l'oposició haurien d'haver-se unit, haver pressionat el Govern i tampoc ho vau fer", retreia.

La crítica va seguir en un to més dur: “Sou responsables tots que aquesta tramitació no estigui feta i que aquestes ajudes no hagin arribat. No ens val amb bones intencions i paraules boniques, necessitem fets, accions, que aquesta llei es tramiti ja i que aquestes ajudes estiguin al servei dels afectats com més aviat millor. Els demano per favor que ens cuidin. Si alguna cosa no tenim és temps a perdre".

Unzué no va perdre l'oportunitat de criticar la poca presència de diputats a la cita: "El primer que vull saber és quants diputats i diputades hi ha a la sala. N'he comptat cinc. La resta tindrà alguna cosa important a fer".

"¿SaNadó què ha costat a molts dels meus companys ser aquí? No només econòmicament sinó d'esforç físic (...) els demanaria voluntat i una mica d'empatia", afegia amb un enuig visible.