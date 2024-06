La llei que es debat aquest dimarts i que està relacionada amb funcionaris de presons

El Ple del Congrés debatrà i votarà aquest dimarts una proposició de llei del PSOE perquè els funcionaris que treballen a les presons espanyoles siguin considerats agents de l'autoritat, una vella reivindicació d'aquest col·lectiu, que es va tornar a reclamar després del recent assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric (Tarragona).

Amb aquesta reforma legal, els socialistes proposen en concret modificar l'article 80 de la Llei general penitenciària per deixar clar que els funcionaris pertanyents a cossos o escales d'institucions penitenciàries, en l'exercici de les seves funcions, tenen "a tots els efectes legals" el caràcter d'agents de l'autoritat, "podent identificar aquesta condició pel seu número de registre professional, en processos administratius i judicials que siguin conseqüència de la seva activitat professional".

Segons expliquen al text, amb aquest canvi es busca "donar resposta" a les principals reivindicacions dels funcionaris de presons, ja que, en ser declarats agents de l'autoritat, "s'atorga seguretat jurídica a la feina que fan i s'evita que es dictin decisions judicials dispars".

Protecció i indemnització en cas d'agressió

A més, remarquen que, en els procediments disciplinaris sancionadors que s'instrueixin, els informes emesos pels funcionaris penitenciaris que haguessin presenciat els fets "constituiran base suficient per adoptar la resolució que sigui procedent, llevat de prova en contra i sense perjudici que aquells hagin d'aportar al expedient tots els elements probatoris disponibles".

Així mateix, els socialistes blinden la seguretat dels funcionaris penitenciaris davant el supòsit que ingressin a la presó per una sentència condemnatòria, per a això asseguren la seva separació d'un altre tipus d'interns.

Finalment, proposen protegir els funcionaris de presons amb una indemnització, per part de l'Administració, en cas que pateixin danys materials o personals com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat professional, sempre que no s'hagi produït una negligència greu.

El 2022 es va acceptar una altra llei que va decaure amb les eleccions

Però aquesta no és la primera vegada que una llei d'aquesta mena es debat al Ple del Congrés. El març del 2022 el gruix dels grups parlamentaris ja va donar suport a la tramitació d'una proposta similar dels socialistes, però després es van anar prorrogant els terminis d'esmenes i la reforma va decaure amb la dissolució de les Corts.

Tot i que no són l'únic grup parlamentari que busca donar resposta a aquesta reivindicació, tant el PP com Vox també tenen registrades a la Cambra Baixa les seves pròpies proposicions de llei per reconèixer "a tots els efectes legals" la condició d'agents de l'autoritat per als funcionaris penitenciaris, per la qual cosa previsiblement la seva presa en consideració hauria de tirar endavant.