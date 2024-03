Els lletrats del Senat mantenen que la Llei d'Amnistia és inconstitucional

per Redacció CatalunyaPress

Els lletrats del Senat han conclòs que la proposició de Llei d'Amnistia és inconstitucional en un informe que critica la tramitació i el fons d'aquesta norma, que denomina com a "reforma encoberta de la Constitució", encara que la Mesa de la Cambra Alta, amb majoria del PP, decidirà tramitar-la malgrat la insistència de Vox.

Segons el text de l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press , la secretaria general, encapçalada per la nova lletrada major del Senat, Sieria Mucientes, exposa els diferents motius pels quals considera que és inconstitucional aquesta norma, que arriba aquest dimarts 19 de gener març al Senat.

"La Proposició de Llei incorreria en motius d'inconstitucionalitat per vulnerar diversos principis, valors i drets fonamentals que es contenen a la Constitució", diu un dels paràgrafs de l'informe dels lletrats.

Així mateix, el text assenyala que "els vicis d'inconstitucionalitat no podrien depurar-se en aquesta fase ni en cap altra, ja que suposa una invasió del contingut essencial de diversos drets fonamentals i de la separació de poders, que són les dues notes característiques del concepte de constitució" ".

L'informe exposa una llista de raons per les quals consideren que la norma conté irregularitats al fons i durant la tramitació del procediment que "podrien comportar una nul·litat radical del que ha actuat al Congrés".

Precisament sobre això, l'informe exposa que els lletrats adscrits al Senat tenen total autonomia respecte dels emesos al Congrés i que el text que rep el Senat ha de "continuar depurant els vicis d'inconstitucionalitat assenyalats".

Al fil, el text critica que la Mesa del Congrés hagi "difuminat l'existència de la urgència" ampliant els terminis reduïts fins a la mateixa durada que s'haguessin hagut de seguir el procediment ordinari.

Des del punt de vista material, els lletrats del Senat sostenen que la llei vulnera diversos principis, valors i drets fonamentals que es contenen a la Constitució com el valor superior de Justícia i el principi de separació de poders; el principi digualtat, llibertat ideològica, de seguretat jurídica i de legalitat penal.

Entre altres raons, els lletrats observen que la proposició de llei es presenta incompatible amb els valors del Tractat de la Unió Europea ressaltant que els delictes de terrorisme, "d'una manera incorrecta, es remeten a una Directiva Europea que ja no és aplicable" ja que ha estat "trasposta i per tant, està esgotada", remetent-se al Senat quan en primer lloc, recalca l'informe, cal aplicar el Codi Penal espanyol que és la norma de transposició.

Pel que fa a la malversació, els lletrats apunten que amb l'amnistia s'està "eliminant la seva consideració com a infracció penal, encara que sigui per a un àmbit temporal i personal limitat i concret", infringint així la directiva europea.

Així mateix, els lletrats descarten que la situació política actual respecte del 'procès' sigui confrontable a altres situacions històriques en què les amnisties han estat aplicades per superar un règim o canviar de cicle polític, fent un repàs de les anteriors constitucions i recorden que la amnistia és una "figura excepcional que respon a un canvi d'ordre polític inspirat en nous valors".

Cal tramitar

Així, malgrat el seu informe desfavorable sobre la llei d'amnistia, els lletrats expliquen que la norma ha de continuar amb la tramitació al·ludint a l'article 104 del seu Reglament en conjunció amb l'article 90 de la Constitució que l'"obliguen inexorablement i immediatament" a continuar amb aquesta, sense que pugui tornar a qualificar la iniciativa per oposar una inadmissió a tràmit.

D'aquesta manera, els lletrats expliquen que l'únic efecte que tindria la no tramitació de la llei a la Cambra Alta és que la llei quedaria "aprovada fins i tot abans del previst" i es perdrien "dos debats polítics de màxima rellevància".

La Mesa del Senat reitera la seva obligació d'admetre la norma a tràmit, insistint en la inconstitucionalitat de llei; advertint que el seu "caràcter" no és el d'una llei orgànica i que "hauria de plantejar-se l'eventual desglossament de la iniciativa, si fos possible"; a més de "concretar el termini per a la tramitació", sobre el qual en aquests moments pesa "una greu indeterminació ja que està pendent de resolució i en fase d'al·legacions el recurs d'inconstitucional interposat contra la reforma del Reglament".