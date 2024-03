Llista cívica sí o no? Els socis de l'ANC ja poden votar

per Redacció CatalunyaPress

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciat un procés de consulta entre els seus socis per determinar si impulsaran una llista cívica a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb l'objectiu de promoure la independència de la regió.

La votació ha arrencat aquest divendres 1 i s'estendrà fins al 14 de març, té com a pregunta central: “Estàs d'acord que l'ANC impulsi la llista cívica per a la independència a les properes eleccions al Parlament de Catalunya per fer efectiva la independència? ".

Tot i el suport de la direcció encapçalada per la presidenta Dolors Feliu, no hi ha consens dins de l'entitat independentista. Un grup significatiu de membres i exmembres, inclosos els fundadors i els exvicepresidents, han expressat la seva oposició a la iniciativa, argumentant que la llista cívica soscava el caràcter plural de l'ANC, divideix els seus membres i accelera la pèrdua de lideratge en el moviment independentista.

Han denunciat que aquesta proposta viola els estatuts, la declaració fundacional, el codi ètic i el full de ruta de l'ANC, presentant una queixa davant del comitè deontològic de l'entitat.

Fins ara, diverses assemblees territorials i sectorials han rebutjat la llista cívica i han mostrat una divisió significativa dins de l'organització. Els resultats de la votació es coneixeran el 16 de març durant l'Assemblea General Ordinària de l'ANC a Taradell.

En cas que l'opció a favor de la llista cívica prevalgui, s'obrirà un procés en què tota la ciutadania podrà participar a l'elaboració de la llista i proposar candidats.