La llista de tots els partits que concorreran a les eleccions al Parlament del 12-M

Ja és definitiu: s'han aprovat (i anunciat) les llistes de les formacions que concorreran a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el proper diumenge 12 de maig.

De la mateixa manera, també s'ha conegut que 8 candidatures han quedat excloses de la carrera electoral. Així, al conjunt de Catalunya es podrà escollir entre 64 candidatures a les 4 demarcacions.

Les formacions que no han superat el tall

Entre les vuit candidatures per Barcelona que no han pogut ser finalment proclamades, a més del FNC, formació extraparlamentària encara que amb alguns regidors a municipis catalans com Manresa, hi ha les del Partit Univers Català (P1C), Reinicio Polític (RESET) i Família i Vida (PFyV).

A Girona, Tarragona i Lleida ha quedat exclòs el Partit Univers Català, mentre que a Lleida tampoc no ha estat proclamada la candidatura del Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA).

Com a dada curiosa, es pot esmentar que, aquest 2024, Tarragona és la província on concorreran més formacions; els habitants de les ciutats, municipis i pobles de les comarques tarragonines tindran un total de 18 llistes per triar.

Pel que fa a la demarcació de Barcelona, s'han aprovat 16 llistes per als comicis, mentre que tant els votants que resideixin a Girona com els que ho facin a Lleida hi haurà 15 opcions per triar.

Les llistes de Barcelona

PSC-PSOE, Comuns Sumar, ERC, PP, Vox, Frente Obrero, CS, PACMA, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), CUP, Esquerra per Espanya, Junts+ Puigdemont per Catalunya, Per Un Món Més Just (PUM+ J), Aliança Catalana, Alhora i Retalls Zero.

Les llistes de Tarragona

PSC-PSOE, Comuns Sumar, ERC, Frente Obrero, PP, Vox, CS, PUM+J, CUP, Junts+ Puigdemont per Catalunya, PCTC, Aliança Catalana, Esquerra per Espanya, Retalls Zero, Convergents, FNC, Alhora i PACMA.

Les llistes de Girona

PSC-PSOE, Comuns Sumar, PP, ERC, Frente Obrero, CUP, Vox, CS, Aliança Catalana, Junts+ Puigdemont per Catalunya, PACMA, PUM+J, PCTC, Alhora i Retalls Zero.

Les llistes de Lleida

PSC-PSOE, PP, ERC, Comuns Sumar, Frente Obrero, Vox, CS, PUM+J, la CUP, Junts+ Puigdemont per Catalunya, Aliança Catalana, Al mateix temps, Front Nacional de Catalunya, PCTC i Retalls Zero.