Lluis Llach guanya les eleccions de membres del Secretariat de l'ANC

El cantautor Lluís Llach ha guanyat les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) amb 3.268 vots, seguit de l'exdiputat del Parlament Josep Costa (3.105).

Per darrere hi ha, entre els principals votats, Julià de Jòdar (2.240), Toni Strubell (2.103), Josep Cruanyes (2.060), Jordi Pessarrodona (2.017), Joan Matamala (1.510) i Uriel Bertran (1.236), segons els resultats provisionals facilitats per l'ANC en un comunicat. Des de dimarts fins aquest dissabte a les 14, els socis han votat per triar els 77 membres del Secretariat.

Augmenta la participació

L'ANC ha agraït la participació de "3.976 socis en les votacions (un augment de gairebé el 20% respecte a les eleccions del 2022). Dijous que ve es publicaran els resultats definitius, després de les reclamacions que es puguin presentar, i dissabte es farà a Vilafranca del Penedès (Barcelona) el ple de constitució del nou Secretariat.

El ple triarà els nous president, vicepresident, tresorer i secretari (els 4 càrrecs orgànics), que necessiten el suport de dos terços del Secretariat.

Podran optar a aquests càrrecs tots els electes, al marge dels vots que hagin obtingut a les eleccions d'aquesta setmana i al marge del bloc pel qual s'hagin presentat (Nacional, Territorial, Sectorial o Jove).

4 blocs

Llach, Costa, Strubell, Cruanyes, Pessarrodona, Matamala i Bertran, els més votats, pertanyen al Bloc Nacional dels comicis (amb 28 candidats), on els han seguit en vots Eulàlia Sirvent (1.103), Sílvia Ventura (1.081), Conxita Bosch (918), Núria Macià (847) i Joan Puig (715), entre d'altres. Els més votats del Bloc Sectorial són Elisenda Romeu (530), Anna Ariño (362), Albert Jordi Vendrell (327), Carles Sastre (322) i Joan Freixanet (289).

Al Bloc Territorial, els més votats són Elnur Bayramzade (366), Roser Campi (354), Rosa Maria Quintana (319), Iolanda Alcàzar (310), Maria Teresa Calveras (225), Joan Mollà (224) i Àngels Digón ( 214). I al Bloc Jove, Josep Punga (32) i Josep Màsich (15) són els més votats.