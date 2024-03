Lluís Llach es presenta a les eleccions de la direcció de l'ANC

per Redacció CatalunyaPress

El cantant i activista independentista Lluís Llach ha anunciat aquest divendres la candidatura a les eleccions de la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per ser un dels secretaris nacionals.

"Amb ganes de treballar i de trobar-nos amb molta gent per seguir la lluita d'aquests temps que vindran. Us convido a ser-hi i enfortir una eina que ens és tan necessària. Més que mai!", ha escrit en una publicació a ' X' recollida per Europa Press.

Llach va presentar al desembre la seva dimissió com a membre de la direcció del Consell de la República (CdRep) després que l'expresident de la Generalitat, eurodiputat de Junts i líder d'aquesta organització independentista, Carles Puigdemont, entrés a les negociacions d'investidura en qualitat de dirigent de Junts.d

Lluis Llach, músic i activista polític

Lluís Llach és un reconegut cantautor i compositor català nascut a Girona el 1948. La seva trajectòria musical s'ha destacat pel compromís amb la cultura i la llengua catalana, convertint-se en un símbol de la cançó d'autor a Catalunya. Les seves cançons, profundament emotives i carregades de contingut social i polític, han marcat generacions i han estat himnes per al moviment independentista català.

A més de la seva carrera a la música, Lluís Llach ha estat una figura prominent a la política catalana. Durant els anys de la transició espanyola va participar activament en moviments polítics d'esquerra i en la defensa dels drets culturals i lingüístics de Catalunya. Més tard, el 2015, es va involucrar encara més en la política en ser elegit diputat al Parlament de Catalunya com a part de la llista independentista Junts pel Sí, on va contribuir a la promoció del procés sobiranista català. El seu compromís tant a nivell cultural com polític ho converteix en una figura influent en la història contemporània de Catalunya.