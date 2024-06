Lluís Llach promet a l'ANC ''comunicació bidireccional'' entre dirigents i bases

per Gabriel Izcovich

El recent nomenat president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha promès aquest dissabte "comunicació bidireccional" entre dirigents i bases, a les quals ha promès vehicular els seus objectius.

Ho ha declarat als periodistes després de la seva elecció juntament amb els altres tres nous càrrecs orgànics del renovat Secretariat Nacional: la vicepresidenta, Nohemí Zafra; la secretària, Sílvia Ventura, i el tresorer, Jaume Valls.

Llach s'ha compromès que les directrius del Secretariat estiguin "absolutament justificades" davant de les bases, tot i que ha assegurat que vol una presidència no presidencialista, sinó col·legiada, i que vehiculi els objectius de les bases.

"L'Assemblea no s'atura", ha advertit, i ha assegurat que tenen ganes d'implicar-se a la societat al màxim i amb l'objectiu únic de la independència. "Volem practicar la desobediència civil, volem practicar la confrontació amb l´Estat", ha afegit.

A més, s'ha referit a l'aplicació de la llei d'amnistia recent aprovada: "No admetem les amnisties si no són per a tota la gent".

Llach també s'implicarà en lluites socials i amb col·lectius en dificultats, començant per unir-se a la gran protesta de l'agricultura prevista per dilluns, a fi de "recolzar els agricultors en els seus problemes".

El nou president de l'ANC ha provocat un moment humorístic quan ha anunciat que anirà a aquesta protesta: "I me'n vaig com a president de la Genera... De la Generalitat no encara", ha dit somrient i corregint-se ràpidament.

Llach ha respost per què l'elecció de càrrecs orgànics ha costat tant, fins al punt de ser necessari reprendre aquest dissabte les votacions que no es van poder acabar dissabte passat: “Som gent molt diversa”.

Ha assegurat textualment que no l'espanta que costés tant assolir el consens perquè diu que arriba amb idees noves i amb l'objectiu d'unir voluntats amb tots els membres de l'ANC: "Gairebé m'honra que hagi estat tan discutit".

La nova vicepresidenta, Nohemí Zafra, ha insistit a estar al costat dels socis i simpatitzants, de manera que la feina de la direcció implicarà "millorar la comunicació, escoltar, sobretot, molt les necessitats" de les bases, amb més comunicació bidireccional . "I fer esment a les persones exiliades i represaliades, que estarem al seu costat", ha afegit.