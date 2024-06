Lluita judicial: els fiscals del 'procés' s'oposen a amnistiar Puigdemont

Els fiscals del 'procés' han reiterat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, la seva oposició a amnistiar la malversació que se li atribueix, entre altres implicats en el 'procés', a l'expresident català Carles Puigdemont i han invocat que es reuneixi la Junta de Fiscals, després que el cap de la Fiscalia s'hagi mostrat a favor de perdonar també aquest delicte.

En un escrit, els fiscals Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno es reafirmen al seu informe i, un cop coneguda aquest divendres la postura de García Ortiz, invoquen l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal perquè la diferència de criteris es dirimeixi en una Junta de Fiscals de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrarà dimarts que ve.

Els fiscals del Tribunal Suprem expressen que allò argumentat per García Ortiz per a l'aplicació "incondicional" de l'amnistia a la malversació "no desvirtua en absolut" la postura contrària de tots quatre, de manera que són arguments "manifestament insuficients per legitimar la viabilitat i l'ajust a la legalitat de l'ordre impartida”.

"Al nostre parer l'ordre (de García Ortiz) és improcedent i contrària a les lleis en no ajustar-se als criteris més elementals de la lògica jurídica i de legalitat penal exigibles en la interpretació i aplicació de les normes", expressa el fiscal Saragossa nom dels quatre.

També els fiscals insisteixen a García Ortiz que si després de la Junta imposa que s'ha d'aplicar l'amnistia, ells no signaran aquest decret, sinó que ho haurà de fer el mateix fiscal general o un altre fiscal que ell designi.

Per la seva banda, fonts de la Fiscalia General de l'Estat ja han informat que García Ortiz ha convocat els fiscals de sala per celebrar aquesta junta el dimarts 18 de juny després que el fiscal Saragossa hagi invocat l'article 27 de l'estatut fiscal al no estar d'acord amb l'ordre donada aquest divendres pel fiscal general.

El criteri del fiscal general

García Ortiz ha presentat un escrit en què defensa que cal aplicar l'amnistia a la malversació i en què considera "insuficients" els arguments dels quatre fiscals del Tribunal Suprem en contra d'amnistiar aquest delicte.

"Procedeix declarar amnistiades la totalitat de les conductes que van ser i són objecte d'aquests procediments, així com aixecar les mesures cautelars que pengen respecte d'algun dels encausats", advoca el fiscal general a l'escrit, cosa que inclou l'ordre de detenció activa contra Puigdemont.

Segons el parer del fiscal general, el perjudici patrimonial per a l'Administració, resultat del delicte de malversació, no és equiparable a l'"enriquiment personal de caràcter patrimonial". I també considera que els fets no van produir una afectació directa als interessos financers de la Unió Europea.

La postura dels quatre

Xoca així amb el criteri de Javier Saragossa, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, els quatre fiscals del 'procés', que es mostren en contra d'amnistiar la malversació en entendre que els encausats sí que van tenir ànim de lucre i que la seva actuació sí va afectar els interessos financers comunitaris.

Per a tots quatre és "indubtable" que Puigdemont, els exconsellers processats en rebel·lia Toni Comín i Lluís Puig, l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa "van sostreure cabals públics en forma de milions d'euros per a executar contra les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un projecte inconstitucional de desintegració dʻEspanya".

"Aquests fons no han estat restituïts", sostenen al seu informe, presentat dimecres i en què consideren "improcedent" aplicar la llei d'amnistia a la malversació, però sí, en canvi, als de desobediència i desordres públics emmarcat al procés independentista català.

Cal recordar, però, que el fiscal general té el poder de fer valer el seu criteri després d'escoltar el conclave, tal com fixa l'Estatut.