Llum verda a la comissió d'investigació pels contractes de les mascaretes

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous 21 de març la creació d'una comissió per investigar les irregularitats en la compra de mascaretes i material anticòvid per part del Govern i d'altres administracions durant la pandèmia del coronavirus. La iniciativa, promoguda pel PSOE, ha comptat amb el suport de tot l'hemicicle tret del PP, que ha optat per l'abstenció, i de Vox, que hi ha votat en contra.

Va ser a finals de febrer, després de sortir a la llum el cas Koldo en què està implicat un assessor del llavors ministre socialista José Luis Ábalos, quan els socialistes van registrar aquesta comissió. Amb ella pretenen examinar durant quatre mesos els contractes de material anticòvid de l'Administració General d'Estat i també revisar els procediments de contractació d'altres administracions.

El PP ja havia avançat que no pensava recolzar-la perquè es fia més de la que s'ha creat al Senat sobre el 'cas Koldo' i les seves ramificacions, i no veu possible investigar al Congrés mentre el presideixi la socialista Francina Armengol. De la seva banda, Vox, que va donar el seu vistiplau a la de la Cambra Alta, també tenia decidit des de fa dies votar en contra de la de Congrés, al·legant que al PSOE no estan "capacitats" per exigir responsabilitats i només busquen "escampar" dubtes".

"Cerca responsabilitats"

A la iniciativa registrada, els socialistes van fixar com a primer objectiu "establir els fets, responsabilitats i ensenyaments sobre les condicions en què es van dur a terme els processos de contractació per a l'adquisició de material sanitari per part del conjunt de l'Administració General de l'Estat i els seus diferents organismes".

Però també es busca "investigar els procediments de contractació duts a terme a les diferents administracions públiques" a fi d'"estudiar i valorar possibles modificacions de la legislació estatal en matèria de contractació pública per evitar que apareguin irregularitats en el futur".

I és aquí on els socialistes pretenen aprofitar per citar presidents autonòmics del PP, com la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, la parella de la qual està sent investigada per frau fiscal després de cobrar comissions en la venda de material anticovid. De la seva banda, Junts vol trucar a Salvador Illa, llavors ministre de Sanitat i ara candidat socialista a la Generalitat, ja que el responsabilitza d'aquesta corrupció per no conèixer-la o per consentir-la.