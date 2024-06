López (PSC) afirma que Europa reconeix a Sánchez la seva aposta pel 'perdó'

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PSC i número 3 a les eleccions europees, Javi López, ha afirmat que la Unió Europea "reconeix la valentia i el coratge que ha tingut Pedro Sánchez amb la seva política a Catalunya de distensió, de diàleg, d'aposta per la convivència, utilitzant mesures de gràcia, acords polític i el perdó” i que s'ha pres nota del resultat del 12M.

"Amb la distància s'entén millor el que s'ha fet aquí, fora de la lògica electoralista del PP i del debat de la política nacional", ha sostingut aquest dilluns en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) preguntat per la Llei d'Amnistia aprovada pel Congrés dijous passat.

Així mateix, ha dit que "des de fora es reconeix que la política de Pedro Sánchez ha permès superar la crisi constitucional més greu que havia tingut Espanya en 45 anys" i ha assegurat textualment que la política del PSOE i del PSC a Catalunya no ha hagut de veure amb un interès en el càlcul electoral.

Pel que fa a les peticions del PP i de Cs perquè Europa es manifesti en contra de l'amnistia, López ha apuntat que "s'han aprovat amnisties en una cinquantena d'ocasions a Europa durant les darreres dècades".

"És veritat que és una mesura extraordinària, però és davant d'un fet extraordinari", ha assenyalat, i s'ha mostrat confiat en la constitucionalitat de la norma i en el compliment dels estàndards europeus.

Preguntat per les negociacions per a la constitució de la Mesa del Parlament i una investidura, López ha instat les forces polítiques a "llegir acuradament el resultat electoral del 12 de maig i negociar en consonància".

Donen suport a les protestes dels agricultors

Pel que fa a les protestes de pagesos catalans i francesos, que tallen la frontera en cinc punts de Girona i Lleida aquest dilluns, López ha afirmat que "estan alçant la veu amb reclamacions legítimes" i ha instat a escoltar les seves problemàtiques.

En aquest sentit, ha assegurat que després de les protestes que hi va haver a tot el territori europeu "ja hi ha hagut decisions al voltant" d'aquestes problemàtiques i canvis a la Política Agrària Comuna (PAC) per adaptar les necessitats burocràtiques a la capacitat real de gestió de la agricultura.

També ha defensat el límit d'ajuts en 200.000 euros: "L'objectiu és ajudar el màxim nombre d'agricultors, no subvencionar els grans terratinents amb la PAC", i ha lamentat la instrumentalització que creu que fa l'extrema dreta del camp, enfrontant-lo, ha dit, amb l'agenda verda.

I, sobre els acords d'associació amb països de fora de la UE, el candidat ha dit que Europa ha entrat en una fase d'aprovar pocs acords nous, segons ell, i ha defensat que han d'assegurar que l'entrada de productes de tercers països "garanteix els mateixos estàndards com és obligatori en els productes nacionals i europeus”.

Considera "raonable" el vot a partir dels 16 anys

D'altra banda, López ha considerat "raonable" que els joves puguin votar a les eleccions europees a partir dels 16 anys, com a Alemanya, Àustria, Bèlgica i Malta.

"És raonable que, si pots treballar, pots prendre decisions al voltant de la teva vida transcendentals, pagar impostos a l'Estat amb un contracte laboral, hi puguis participar", ha dit.

Finalment, també respecte als comicis europeus, ha reiterat que són transcendentals i ha criticat que "el que vol el PP i l´extrema dreta en aquestes eleccions és fer un cordó sanitari als socialistes ia l´esquerra".