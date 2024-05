Un magistrat del TS s'aparta del recurs contra el nomenament de Carmen Calvo

El Tribunal Suprem (TS) ha donat llum verda que un dels seus magistrats, Pablo Lucas, s'aparti del recurs presentat per la fundació DENAES i per Vox contra el nomenament de l'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo com a presidenta del Consell d'Estat.

En una interlocutòria l'alt tribunal accepta la petició del mateix magistrat, que va presentar un escrit d'abstenció en conèixer la interposició del recurs. En el mateix, Lucas es justificava en la seva decisió, assegurant que aquesta buscava "preservar la imparcialitat objectiva de la Sala" que resoldrà l'escrit i desitja "evitar qualsevol dubte o sospita".

El Suprem, amb tot, deixa clar que "en puritat no hi concorre cap de les causes d'abstenció previstes a l'article 219 de la Llei Orgànica del Poder Judicial". "No obstant, com han destacat múltiples instàncies i instruments nacionals i internacionals, els jutges no només han de satisfer criteris objectius d'imparcialitat, sinó que, a més, cal veure que són imparcials, per la qual cosa la percepció que pugui tenir un observador raonable es pren en consideració", apunta.

Tot i això, i "atesa la singularitat del cas que no encaixa en cap dels supòsits" de l'ordenament, però "sí en els principis generals al·ludits", l'alt tribunal accepta l'abstenció de Lucas.

Va ser el 6 de març passat quan Calvo va prendre possessió com a presidenta del Consell d'Estat (encara que havia estat nomenada dies abans), l'òrgan consultiu "suprem" de l'Executiu que està "dedicat a la reflexió jurídica i no a la controvèrsia política", segons va remarcar la dirigent.

Què fa el Consell dEstat?

El Consell d'Estat és l'òrgan consultiu suprem del Govern d'Espanya. Actualment, es tracta d'un òrgan constitucional que preveu l'article 107 de la Constitució espanyola. Té els seus orígens al regnat de Carles I.

És format pel president, el Ple, la Comissió Permanent, la Comissió d'Estudis, les Seccions, el Cos de Lletrats i tot el personal administratiu.

María de Guadalupe Hernández-Gil i Álvarez-Cienfuegos és la secretària general, mentre que també en formen part noms com Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón i María Teresa Fernández de la Vega, entre d'altres.