Magistrats del CGPJ avalen l'informe que veu l'amnistia inconstitucional

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reunirà al Ple d'aquest dijous 21 de març per estudiar dos informes oposats sobre la proposició de llei de l'amnistia; previsiblement, la majoria conservadora es decantarà pel text redactat pel vocal Wenceslao Olea, que defensa que la norma és inconstitucional perquè vulnera -entre altres qüestions- la separació de poders i el principi d'igualtat.

Així ho indiquen a Europa Press fonts de l'òrgan de govern dels jutges, que sostenen que encara que el Ple té sobre la taula dues ponències (la d'Olea i la de la vocal de l'ala progressista Mar Cabrejas) el més probable és que el bloc conservador faci valer la majoria i avali el text que reprova la proposició de llei tramitada al Congrés amb l'aval del PSOE, Junts, ERC i la resta de socis del Govern.

Les mateixes fonts, no obstant, no descarten la possibilitat que, encara que els suports es dirigeixin a l'informe d'Olea, a la versió final s'incloguin alguns apunts de la ponència de Cabrejas.

Els dos vocals ponents van traslladar les conclusions a la resta de membres del CPGJ la setmana passada. A més, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, es va pronunciar sobre els dos informes a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Tot i que al principi el titular de Justícia es va limitar a dir que els dos textos eren "diferents" i amb "arguments jurídics" que respectava "profundament", després --quan la premsa va incidir a l'informe d'Olea-- va assegurar que els " vocals conservadors" per "la seva proximitat al Partit Popular" no tenien "cap imparcialitat".

Tot i que els dos textos, als quals ha tingut accés Europa Press. són oposats, coincideixen a advertir de la indeterminació temporal de la llei d'amnistia i plantejar dubtes sobre l'apartat relatiu al delicte de terrorisme.

Informe d'Olea

El text que previsiblement tirarà endavant --el defensat per Olea-- incideix que la proposició de llei no justifica la seva adequació als valors, principis i condicions de la Constitució. I defensa que cap dels preceptes legals vigents, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudència del Tribunal Suprem no permeten concloure que l'amnistia estigui reconeguda en el dret espanyol.

D'altra banda, insisteix que la proposició soscava el dret a la igualtat, atès que considera que el fonament de la llei que podria justificar el tracte discriminatori és insuficient i arbitrari.

Tampoc no veu admissible que el Poder Legislatiu pugui deixar sense efecte les decisions adoptades pels tribunals, llevat dels supòsits expressament autoritzats per la Constitució, com passa amb els indults particulars acordats per l'Executiu. Per això, conclou que la llei també vulnera el principi de separació de poders.

Pel que fa a la tramitació parlamentària escollida, sosté que és arbitrària i que no se'n motiva la urgència. Entén que tampoc no supera el judici de constitucionalitat atesa la seva naturalesa de llei singular i no compleix l'exigència que les causes que la motiven no siguin arbitràries.

Termini d'aplicació

Aquest informe també considera que la proposició de llei no delimita amb la suficient i exigible claredat l'àmbit objectiu de l'amnistia i avisa que l'àmplia indeterminació dels preceptes pot desembocar en interpretacions jurídiques diverses, provocant que la crítica social sobre l'eficàcia de la llei es concentri als òrgans judicials.

Així mateix, veu imperatiu excloure de l'amnistia tots els delictes de terrorisme i crida l'atenció sobre el fet que a l'apartat relatiu a aquest delicte s'eliminés la referència al Codi Penal, alhora que retreu que es fes amb la intenció que la tipificació continguda en el dret nacional no sigui utilitzada pels òrgans judicials espanyols, i sí directament la directiva europea, cosa que entén que suposa desconèixer la naturalesa i la forma d'aplicació d'aquesta classe de normativa europea.

A més, apunta que l'aplicació judicial automàtica i immediata de la llei resulta molt difícil d'acordar amb la pressa que es pretén --en dos mesos--. Sosté també que la pretensió de deixar sense efecte una ordre europea de detenció quan entri en vigor la llei és contrari al dret de la UE.

Defensa, alhora, que el plantejament que les consultes al Constitucional o al TJUE no suspenguin el procediment no s'ajusta a la regulació vigent. I, finalment, afirma que l'atribució a l'òrgan judicial de la facultat de declarar l'amnistia d'ofici que s'estableix a la proposició contraria principis essencials del procés penal.