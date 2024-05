Les maniobres a la cúpula d'ERC per aturar la rebel·lió

per Helena Celma

La cúpula d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) s'enfronta a una cruïlla després del revés electoral de diumenge passat, ja que es veuen pràcticament obligats a prendre decisions dràstiques per treure flotació al partit, tot i que els líders defensen l'estratègia utilitzada en aquests darrers anys. Davant aquest panorama, els dirigents republicans volen evitar una crisi interna que pugui desembocar a un congrés de catarsi.

Oriol Junqueras, figura destacada al partit, ja ha deixat clar que, en cas de relegar Pere Aragonès, no seguiria la seva estratègia, per la qual cosa s'allunya de la línia negociadora amb Espanya que havia establert el president en funcions.

L'executiva d'ERC, per part seva, dóna suport a aquesta postura, mantenint el calendari orgànic que preveu un congrés per a finals del 2024.

Tot i això, les veus crítiques dins del partit no romanen en silenci. El Col·lectiu 1 d'octubre ha exigit un congrés extraordinari i un canvi radical a l'estratègia d'ERC, incloent-hi la possibilitat de trencar l'aliança amb el PSOE.

Aquest corrent disconforme assenyala un malestar generalitzat entre els quadres del partit, que perceben una pèrdua constant de suport ciutadà des de l'inici del cicle electoral el 2023.

Tot i els seus reclams, els crítics són conscients del sòlid control exercit per Junqueras i Marta Rovira. L'equip liderat per Aragonès al Govern, que havia representat un contrapoder, no s'oposa a les decisions de la direcció del partit.

El comunicat del Col·lectiu 1 d'octubre reclamen una convocatòria d'un congrés extraordinari per corregir l'estratègia, prioritzant novament la independència i la unitat de l'independentisme.

Una de les crítiques més fortes apunta a la política de pactes amb el PSOE, acusant ERC de "blanquejar" un partit que consideren responsable de la repressió a Catalunya.

Per revertir aquesta situació, advoquen pel retorn d'exmilitants i per enfocar-se novament a la causa independentista.

Mentrestant, Junqueras ha dirigit un missatge a la militància i ha reafirmat el seu compromís amb el lideratge del partit. Tot i això, evita esmentar la convocatòria d'un congrés, deixant en mans dels òrgans sobirans d'ERC qualsevol decisió.

Enmig d´aquest escenari, la direcció d´ERC ha conclòs que no és moment per a congressos exprés, ateses les properes eleccions europees i la possibilitat d´una repetició electoral a Catalunya. Amb un paper central en les negociacions per formar el nou govern català, el partit pretén mantenir-ne la influència, fins i tot si el seu destí a curt termini sembla ser l'oposició.