Manos Limpias acusa Pedro Sánchez d'''encobrir'' presumptament la seva dona

per Helena Celma

El sindicat Manos Limpias ha lliurat al jutge que va obrir diligències d'investigació arran de la denúncia que va presentar contra Begoña Gómez un informe sobre les ajudes públiques concedides a Globalia durant la pandèmia i en què apunta el president del Govern, Pedro Sánchez, com " presumpte encobridor i cooperador necessari dels negocis" de la seva dona.

Així ho ha avançat aquest divendres el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una roda de premsa en què ha comunicat que el sindicat ha ampliat la seva denúncia contra Gómez, per la qual el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, va obrir diligències a l'abril pels presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis.

Bernad ha indicat que l'informe presentat a l'ampliació de la denúncia és "seriós i contundent", s'ajusta a "la legalitat més absoluta" i "té base sòlida perquè el jutge investigui".

"Està basat en una cosa que no ens hem inventat nosaltres, seríem uns insensats si presentéssim un informe basat en conjectures i especulacions", ha dit, per afegir que creu que suposarà "un impuls al procediment".

El dirigent de Manos Limpias, que per no revelar el contingut complet s'ha escudat que les actuacions del jutge estan declarades secretes, ha explicat que l'informe se centra fonamentalment a Globalia i ha subratllat que pot ser "el punt d'inflexió" per a " demostrar que el president del Govern, presumptament, també pot estar implicat en els negocis de la seva dona i era coneixedor de totes les activitats de la seva dona”.

Bernad ha precisat que "de moment" figura només com a denunciada Gómez i "en principi" no preveuen estendre la llista de denunciats a cap familiar més, tampoc a Sánchez.

Segons ha explicat, a l'informe adjunten "referències de butlletins oficials, documentació i alguna pantalla".

En concret, Manos Limpias posa el focus en dues ajudes concedides a Globalia per 475 i 320 milions d'euros que "aprova el Consell de Ministres sense passar el control que van passar la majoria d'empreses" per ser beneficiades per un fons de suport a la solvència de companyies estratègiques arran de la pandèmia del coronavirus.

"L'ombra del Consell de Ministres plana sobre Globalia i això no és cap denúncia falsa, és la realitat, el sentit comú t'ho diu. On es van aprovar aquests ajuts va ser en un Consell de Ministres presidit per Sánchez.

El Govern es va saltar totes les normes, tots els requisits, hi havia altres alternatives, ell sabia la relació molt íntima que hi havia entre Javier Hidalgo i Begoña Gómez”, ha assenyalat.

I ha indicat que un dels requisits per rebre ajudes era que les empreses que les sol·licitessin havien d'estar al corrent de les obligacions tributàries i “Globalia no complia aquest requisit”.

Per Bernad, Sánchez es va haver d'inhibir en l'aprovació d'aquestes ajudes i no ho va fer almenys a la primera, la de 475 milions, segons una acta que ha exhibit a la roda de premsa, si bé des de Manos Limpias no saben si el cap de l'Executiu es va abstenir a la segona però dedueixen que tampoc, ja que el Govern --segons el seu parer-- "ho hauria anunciat" si s'hagués abstingut.

Sobre si creu que la dona de Sánchez serà citada pel jutge, Bernad ha sostingut que amb el que té el jutjat sobre la taula hi ha "prou per imputar-la".

Manos Limpias, a més, ha demanat al jutjat que reclami la cruïlla de trucades de Gómez, tant dels telèfons adscrits a Presidència del Govern com de particulars, amb els empresaris Carlos Barrabés, Javier Hidalgo (exconseller delegat de Globalia) i Víctor d'Aldama , amb qui té "una relació d'amistat que no ha desmentit".

"El que hem fet és complir amb el nostre deure davant d'un mirar cap a una altra banda de la Fiscalia, que no ha complert el seu deure de defensar l'interès públic general i la legalitat vigent", ha defensat.

La denúncia

Manos Limpias va presentar el 9 d'abril passat la denúncia que va donar peu a les diligències i sosté que Gómez, "prevalent-se del seu estatus personal, esposa del president del Govern d'Espanya, ha recomanat o avalant per carta de recomanació amb la seva firma a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

A la mateixa, a la qual va tenir accés Europa Press, el sindicat assenyala que un dels empresaris "beneficiats per aquestes recomanacions o avals" és Barrabés, i que s'hi haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d'euros.

"Aquest empresari a més va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva de la denunciada", indica, afegint que la càtedra de Gómez va fitxar com a professor associat a aquest empresari.

Sobre Barrabés, precisament, Manos Limpias va aportar al jutge dies després un informe en relació amb quatre contractes per import de 10,2 milions d'euros que va adjudicar l'ens públic 'Red.es' a la mercantil de l'empresari, Innova Next SL.

D'altra banda, a la denúncia apunta que Víctor d'Aldama, que està investigat per l'Audiència Nacional com a presumpte aconseguidor del 'cas Koldo', era el contacte de Gómez a Globalia i va guanyar 6,67 milions abans que es negociés "el rescat (...) de la companyia".

A això suma que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'Àfrica Center de la denunciada" i que l'acord de Globalia i l'Institut d'Empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a la dona de Sánchez i seu equip.

El sindicat recolza la seva denúncia contra l'esposa del cap de l'Executiu en allò publicat per diversos diaris digitals i de paper, així com el conegut per tertúlies televisives.

En una nota de premsa posterior, Bernad recalcava que es basava en informacions de mitjans de comunicació i que en cas que les notícies no fossin certes havien de ser "els qui les van publicar" els que assumeixin "la falsedat".

Cal recordar que la Fiscalia Provincial de Madrid va sol·licitar l'arxiu de la causa mitjançant un recurs d'apel·lació directa en què sol·licita que es revoqui la interlocutòria de 16 d'abril pel qual el jutge va decidir obrir diligències, que estan sota secret.