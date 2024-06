Manu Reyes serà portaveu adjunt del grup del Partit Popular al Parlament

El Partit Popular al Parlament de Catalunya ha ratificat aquest dimecres nomenar portaveu adjunt a l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va sortir elegit diputat ocupant el número dos de la llista de la candidatura del Partit Popular a la província de Barcelona.

Manu Reyes ha agraït el seu nomenament i ha destacat que “després de venir anys difícils, amb poca representació, ara tenim un gran equip i per tant també tenim una gran oportunitat perquè el PP faci sentir alt i clar la seva veu al Parlament, representant tots els catalans que volen ser escoltats i que volen que es parli dels problemes reals”.

"Agafarem les regnes d'aquesta legislatura i serem el fre a totes les tropelies i iniciatives il·legals que dugui a terme el separatisme en connivència amb l'esquerra".

“Dedicarem gran part del nostre temps a realitzar treball al territori, escoltant els problemes reals dels catalans, per traslladar-los i buscar solucions a la cambra, i explicant les propostes i iniciatives al conjunt de la ciutadania. Amb aquest increment en la representació del partit oportunitat perquè el projecte polític del PP arribi a tots els racons de Catalunya”.

Els portaveus al Parlament

Juan Fernández serà el portaveu i Lorena Roldán ocuparà també el càrrec de portaveu adjunta amb l'alcalde.

El partit ha destacat que amb aquests nomenaments es compleix amb els criteris dequilibri territorial, experiència i renovació, de cara a aquesta nova etapa que inicia la formació a Catalunya, en què ha multiplicat per cinc la seva representació, passant de tenir 3 diputats a 15.

Dolors Monserrat, vicepresidenta del PPE

El grup del Partit Popular Europeu ha renovat aquest dimecres l'alemany Manfred Weber com el seu president per iniciar la nova legislatura al Parlament Europeu que arrencarà el proper 16 de juliol i ha elegit els seus deu vicepresidents de grup, entre ells la cap de la delegació del PP espanyol, Dolors Montserrat.

És el quart mandat que Weber acumula com a president del grup parlamentari popular, que es renova cada mitja legislatura, mentre que Montserrat revalida també el càrrec que ocupa des del 2023 dins de la família europea.

El Partit Popular Europeu es va erigir en les passades eleccions del 9 de juny al Parlament Europeu com la força més votada, amb 190 escons dels 720 en joc a tota la Unió Europea; seguit del grup Socialistes i Demòcrates (S&D, amb 136) i de Liberales (Renew, amb 80).

En la reunió per triar la direcció del grup per als propers dos anys i mig, primera meitat de la legislatura 2024-2029, els eurodiputats 'populars' han votat també per nomenar la desena de vicepresidents també per a un període de dos anys i mitjà.

Així, juntament amb Montserrat seran vicepresidents del PPE el francès François-Xavier Bellamy (Els Republicans), el polonès Andrzej Halicki (Plataforma Cívica), l'holandès Jeroen Lenaers (Anomenada Demòcrata Cristiana), el romanès Siegfried Muresan (Partit Nacional Liberal) portuguesa Lidia Pereira (Partit Social Demòcrata), l'italià Massimiliano Salini (Força Itàlia), el suec Tomas Tobé (Partit Moderat), l'eslovena Romana Tomc (Partit Demòcrata Eslovè) i la croata Željana Zovko (Unió Democràtica Croata).