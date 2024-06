Més de 4.000 candidats de 34 formacions opten a ocupar els 61 escons espanyols

Un total de 4.168 candidats de 34 partits i coalicions es presenten a les eleccions d'aquest diumenge per ocupar algun dels 61 escons que corresponen al nostre país al Parlament Europeu.

Una xifra molt superior respecte a la de les eleccions europees de l'any 2019, on es van presentar un total de 1.902 candidats, encara que en aquella ocasió Espanya optava a 54 eurodiputats, set menys que aquest any, però que després del Brexit en van passar a 59 europarlamentaris.

Aquells que resultin elegits aquest diumenge rebran una assignació mensual de 10.075,18 euros bruts als quals cal afegir-hi els 4.950 euros mensuals de dietes per a despeses generals. A més, aquells que finalment ocupin un escó al Parlament Europeu rebran també 350 euros diaris pel que es coneix com a "dieta d'estada", una quantia dedicada a cobrir l'allotjament i el menjar els dies que acudeixi a Brussel·les.

D'altra banda, pel que fa al transport, els diputats elegits també tindran dret que el Parlament Europeu els cobreixi les despeses de viatge per poder participar a les reunions plenàries, a les comissions oa les reunions de grup que tinguin lloc a Brussel·les o Estrasburg.

Qui es presenten?

Les més de quatre mil persones que opten a ocupar un escó a Europa estaran repartides en 34 candidatures proclamades per la Junta Electoral Central. Entre elles hi ha les dels principals partits amb representació parlamentària, com el PSOE que anirà encapçalat per la vicepresidenta Teresa Ribera, el PP amb l'exministra Dolors Montserrat o Vox, que repeteix candidatura amb Jorge Buxadé com a número u.

Sumar, que ha reunit bona part dels seus socis de les generals del 23 de juliol (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís i Chunta Aragonesista, entre d'altres), es presentarà per primera vegada a unes eleccions internacionals i ho farà amb la llista encapçalada per Estrella Galán, directora de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), mentre que Podem concorre en solitari amb l'exministra Irene Montero com a número u.

Ciutadans, que fa cinc anys va aconseguir vuit escons, torna a unes eleccions d'àmbit estatal després del seu desastre de les eleccions locals del 2023 i la retirada de les últimes generals amb Jordi Cañas com a cap de llista. Encara que en paral·lel, exdirigents del partit taronja estaran darrere de dues llistes més: Cree, el nou projecte d'Edmundo Bal, i Esquerra Espanyola, on han recalat l'eurodiputada Soraya Rodríguez, el procurador de Castella i Lleó Francisco Igea i un altre exdirigent d'UPyD, Gorka Maneiro.

Aliances de partits territorials

Aquestes eleccions es regeixen pel sistema de circumscripció única, per tant, les formacions territorials es veuen obligades a unir forces per tenir possibilitat d'aconseguir un escó a Estrasburg.

Per aquest diumenge, ERC, Bildu i el BNG han optat per repetir la seva aliança Ara Repúbliques, mentre que els nacionalistes del PNB i Coalició Canària concorren com a Coalició per una Europa Solidària (CEUS), i Junts es presenta com a Junts i Lliures per Europa ( Junts UE).

Una altra coalició amb aspiracions per a aquesta jornada electoral és la de l'Espanya Oblidada (Existeix) que engloba partits locals de l'anomenada Espanya buidada, les formacions independents municipals d'UCIN i el partit Per un Món Més Just (PUM+J) i aniran encapçalats per l'exdiputat Tomás Guitarte (Terol Existe).

Els extraparlamentaris

Aquests comicis solen també ser una bona ocasió per a aquelles formacions sense representació parlamentària o aquelles que busquen fer el salt a nivell nacional. En aquesta ocasió entre aquests partits s'estrena l'agrupació "S'ha acabat la festa", encapçalada pel youtuber polític Alvise Pérez, que al seu dia va estar a prop de Vox, i que recentment va ser un dels que va promoure algunes manifestacions a Ferraz contra el PSOE .

També es presentaran per primera vegada a uns comicis Sobirania Alimentària Espanyola (SAE), un partit que segueix l'estela de les tractorades, amb pagesos i ramaders de tot Espanya. El seu objectiu és defensar els interessos del sector primari i dels consumidors i aniran encapçalats per l'avicultor Alexis Codesal.

Entre els clàssics extraparlamentaris hi haurà partits com l'animalista PACMA, que va aconseguir prop de 29.500 vots l'any 2019, la plataforma Recortes Zero a la qual recolzen diverses personalitats de la cultura, el partit 'paneuropeu' Volt o el Frente Obrero entre d'altres. I també hi haurà espai per a aquelles formacions de tall més local com ara la iniciativa ciutadana Ara Andalusia, integrada per una part d'Adelante Andalucía i que encapçala l'historiador Javier García Fernández.