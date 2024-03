Més d'un centenar de manifestants contra l'ordre de presó de Dani Gallardo

Unes 100 persones s'han concentrat aquest dissabte davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Barcelona en defensa de l'activista Dani Gallardo, després de rebre l'ordre d'ingrés a la presó per participar a les protestes contra la sentència del 'procés' el 2019 a Madrid.

La concentració, a la qual han assistit unes 100 persones segons l'Ajuntament de Barcelona, ha estat convocada a les 12 per entitats com Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Via Independència per "tornar-li tota la solidaritat davant d'aquesta injustícia".

Gallardo va ser condemnat a quatre anys de presó el juny passat per manifestar-se a Madrid el 2019 en el marc de les protestes en suport a la causa del 'procés'.