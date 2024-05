Més reunions del fiscal general de l'estat: torn de l'AN i el Tribunal de Comptes

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha convocat aquest divendres 31 de maig fiscals de l'Audiència Nacional, del Tribunal de Comptes i de Catalunya davant l'eventual entrada en vigor de la llei d'amnistia que va aprovar dijous 30 el Congrés dels Diputats.

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que el cap del Ministeri Públic continua amb la ronda de contactes que va començar ahir amb els fiscals del Tribunal Suprem que van participar en el judici del Procés , els caps de Penal del tribunal i el fiscal davant el Tribunal Constitucional .

Les mateixes fonts han precisat que es tracta de reunions per "coordinar" l'actuació del Ministeri Públic a "tots" els ordres jurisdiccionals ia "totes" les instàncies.

S'espera que la llei beneficiï els principals dirigents de Junts i ERC i el seu entorn, els 12 CDR processats i els investigats per Tsunami Democràtic, entre d'altres. Cal recordar que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar que el text legal empararia 372 persones, mentre que el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària en parla de 419.

Informes

La norma fixa que els tribunals han d'aplicar l'amnistia en un termini màxim de dos mesos. La major expectativa està sobre el Tribunal Suprem, que té sobre la taula diversos casos relatius al procés : el dels condemnats, com l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; el dels processats en rebel·lia, com Carles Puigdemont i els exconsellers a l'estranger; i la causa oberta per presumpte terrorisme a Tsunami, que afecta Puigdemont i l'exdiputat d'ERC al Paralment Ruben Wagensberg.

Fonts jurídiques apunten que el Suprem no es reunirà per abordar l'amnistia sense abans haver escoltat les parts, inclosa la mateixa Fiscalia, a qui demanarà informe després que la llei sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La resta de tribunals també hauran de consultar el Ministeri Públic, segons les fonts consultades.

Per això la reunió d'aquest dijous i divendres del fiscal general amb els fiscals del Procés i de la resta d'instàncies és necessària per fixar una unitat de criteri de cara als informes futurs que haurà d'emetre la Fiscalia en els procediments afectats per l'amnistia .

L'Audiència Nacional té a les mans dues causes relatives al Procés : la dels CDR, que estan a l'espera de judici; i la branca de Tsunamique no afecta els aforats, que encara està en fase de recerca. El Tribunal de Comptes, per la seva banda, va deixar vist per a sentència dimecres passat la causa relativa a les despeses de l'1-O i l'acció exterior del Procés .

A la trobada d'aquest dijous, els fiscals del Procés van lliurar a García Ortiz un document en què explicaven la seva oposició a aplicar l'amnistia a Puigdemont en el delicte de malversació en entendre que sí que va tenir ànim de lucre i que va afectar els interessos financers de la UE. Segons el seu criteri, ell i 6 dirigents més del Procés van dedicar fons públics "a fins inconstitucionals per aconseguir els seus propòsits".

Tot i això, els quatre fiscals es van mostrar a favor d'aplicar la llei als delictes de desobediència i de desordres públics. Les fonts consultades assenyalen que de moment a la Fiscalia General no s'ha adoptat una decisió sobre quin serà el criteri unitari a seguir.