Una mesa electoral de Badajoz dóna per 'error' 119 del PSOE a Junts

per Redacció CatalunyaPress

La mesa electoral 1-003-U de Badajoz ha atorgat per "error" 119 vots a Junts que probablement corresponguin al PSOE, que compta amb zero vots, cosa que es degui probablement al fet que les dues candidatures són "contigües", segons expliquen des de la Delegació del Govern.

Les mateixes fonts necessiten que l'error no s'ha produït en introduir les dades, sinó que està recollit així a l'acta d'escrutini. Per aquest motiu no es pot canviar el resultat fins que la Junta Electoral Provincial de Badajoz realitzi l'escrutini definitiu divendres que ve La llista d'ERC, Bildu i BNG va obtenir més de 45.000 vots fora de les seves comunitats i Junts en va treure 12.000 més.

Ara Repúbliques, la coalició formada entre altres per ERC, EH Bildu, BNG i els balears d'Ara Més, va aconseguir més de 45.000 vots fora de les seves respectives comunitats a les eleccions europees de diumenge, gairebé quadruplicant els sufragis que va aconseguir Junts fora de Catalunya, que es van quedar en poc més de 12.000.

En concret, la coalició de partits sobiranistes va aconseguir 856.500 paperetes, el 4,91% del total nacional. D'aquests sufragis, 354.247 van sortir de Catalunya (el 41,35% de tot el suport); el País Basc i Navarra --on la llista la liderava EH Bildu-- van aportar 276.735 paperetes (el 32,30%); i Galícia, amb el BNG encapçalant la candidatura, va sumar 179.905 electors (el 21%).

A les Balears la llista d'Ara Més va rebre 16.457 suports (l'1,92%). 2019 a totes les comunitats excepte a les Canàries i el País Valencià, on la llista liderada per Esquera Republicana del País Valencià va reunir 8.457 (el 0,43% del total de la comunitat).

Els seus resultats també són marginals a les altres comunitats. Tot i així destaca el suport que han rebut en comunitats limítrofes aquelles de les quals són originaris els seus integrants, ja que han aconseguit el 0,39% dels vots d'Astúries (1.565 paperetes), el 0,36% a La Rioja (450 sufragis ), el 0,32% a Cantàbria (820 vots) i el 0,29% a Aragó (1.537 vots).

A la Comunitat de Madrid un total de 7.485 persones han votat Ara Repúblicas (el 0,26%), que també ha estat l'opció en aquestes europees per a 2.182 castellans i lleonesos (0,20%) i per a 2.898 andalusos (0, 09%).