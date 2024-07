El mètode que s'ha inventat Sánchez per combatre les mentides de la ultradreta

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat en el llançament de la fundació Avanza, un laboratori d'idees que pretén ser referent per al PSOE amb l'objectiu de combatre el discurs de la ultradreta i els bulls.

En un acte al qual ha assistit la plana major del partit, inclosos diversos ministres i secretaris generals autonòmics, el també secretari general del PSOE, ha assenyalat que Avanza aportarà coneixement i anàlisi sobre assumptes complexos i "contribuirà a desmuntar les narratives basades en mentides i falsedats".

En aquest sentit, ha celebrat que un dels seus camps de treball siguin els riscos que planteja la desinformació per a la supervivència de la democràcia, tal com ha explicat prèviament el president d'aquest nou think tank, Manuel Escudero. Sánchez assenyala a més que Avanza serà un "espai obert" a totes les idees progressistes i pretén anar més enllà de l'àmbit del PSOE davant d'"altres tancs de pensament tancats i amb idees prefixades".

Fonts del PSOE apunten que aquesta fundació pretén ser el laboratori d'idees principal del PSOE, davant d'altres històriques com la fundació Alternatives o la Pablo Iglesias, perquè jugui un paper semblant al de FAES al Partit Popular.

Sánchez ha destacat que en aquest moment els "progressistes" no tenen respostes per fer front a l'avenç de la ultradreta i per tant necessiten "receptes" per poder fer front a les "mentides" que a parer seu aboca la ultradreta de manera "impúdica" .

BATALLA PEL CONCEPTE DE LLIBERTAT

En la mateixa línia, Escudero explica que un dels objectius d'Avanza és "iniciar una ofensiva ideològica de rearmament davant del nou pensament de la ultradreta" i de la "contaminació" que exerceix sobre la dreta política tradicional.

En aquest sentit assenyala que hereta els corrents del consens socialdemòcrata que van néixer a la segona meitat del segle XX i que van lluitar contra el neoliberalisme però remarca que avui han d'iniciar una "ofensiva intel·lectual" contra la ideologia "reaccionària, llibertària, populista i postdemocràtica" que té l'objectiu de "desmantellar" l'Estat de dret.

Considera a més que han de donar la "batalla" davant la resignificació "del valor sagrat de la llibertat" del que considera que s'ha apropiat la ultradreta els darrers anys.

CONTRIBUCIÓ AL PLA DE REGENERACIÓ DEL GOVERN

Respecte a la desinformació, indica que Avanza produirà un estudi sobre la situació a Espanya d'aquest fenomen, que considera el punt de llança de l'"auge del populisme postdemocràtic" per intentar eradicar-la.

Segons ha indicat, ja estan treballant en aquest informe que pretén contribuir al paquet de regeneració democràtica que Pedro Sánchez presentarà el 17 de juliol al Congrés dels Diputats en què inclourà mesures que afectaran els mitjans de comunicació.

Així, ha indicat que serà la seva "modesta contribució a l'esforç de regeneració democràtica que impulsa" el president del Govern.