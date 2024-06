La migració encén un debat de les europees monopolitzat per la política nacional

Les candidates a les eleccions europees del PSOE, Sumar i Podem han criticat durament el llenguatge "racista i xenòfob" del cap de llista de Vox, Jorge Buxadé, que ha insistit més d'una vegada a vincular la migració il·legal amb criminalitat.

Per part seva, PP i Ciutadans han incidit a assegurar unes "fronteres més segures" i una immigració legal i ordenada. Al bloc de migració en el debat de RTVE per a les eleccions europees, la candidata de Sumar, Estrella Galán, que va ser exdirectora general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), ha lamentat el pacte migratori aprovat a Europa que, a parer seu, "agreuja la tragèdia humana, i ha retret a Buxadé "les seves mentides i odis" contra les persones migrants, "amb eslògans que trenquen la convivència".

El cap de llista de Vox ha estirat les subvencions que va rebre el CEAR, uns 96 milions d'euros que, segons ha dit, "no hi han anat a ajudar" ja que s'ha destinat el 50% en salaris. A més, ha tornat a vincular la immigració il·legal amb la criminalitat, moment en què Irene Montero (Podem) l'ha qualificat de racista. "Vulnera els drets humans", ha criticat el dirigent del partit de Santiago Abascal.

En un altre punt, Ribera ha compartit les paraules de Montero a l'assenyalar que “no és admissible el to xenòfob i racista” de Vox durant el debat. "No és admissible treballar sobre la base de l'odi i l'aixecament de murs", ha sentenciat la vicepresidenta, per després defensar el pacte migratori i el principi de solidaritat, també a Andalusia i les Canàries, dues comunitats que "no han d'assumir per si soles" l'arribada de migrants.

Aquí ha retret a Dolors Montserrat que la resta de les CCAA del PP no ajudin aquestes dues regions. Al fil, les candidates 'popular' ha defensat que Europa "necessita tenir unes fronteres més segures", recalcant la lluita contra les màfies i amb el focus a "una immigració legal, ordenada, vinculada a una ocupació i, sobretot, integrada, que defensa els valors europeus". La candidata del PSOE també ha recriminat a la 'popular' que "copiï" Vox en aquest assumpte "també en les paraules i en els fets".

Montserrat també ha demanat a la candidata del PSOE que doni suport a les Forces i Cos de Seguretat de l'Estat, mentre que Ribera ha exigit al PP una disculpa després que, segons la vicepresidenta, Alberto Núñez Feijóo "qüestionés" l'informe de la UCO en la investigació del cas que afecta Begoña Gómez durant una entrevista radiofònica.

Immigrants a Galapagar

Mentrestant, Irene Montero ha carregat contra el pacte europeu per la migració, insistint en la seva derogació, per criticar després que el que sobra a Europa són "els fons voltors, especuladors i les grans corporacions estrangeres que no saben ni on és Espanya" .

En un altre punt, Jordi Cañas, de Ciutadans, ha retret aquesta visió, insistint que "aquest país (Espanya) no pot acollir tothom", fins i tot ha retret a veure la situació de la migració "quan viu a Galapagar" -- en referència a l'habitatge de Montero-- és "diferent" quan s'està en un barri obrer.

Respecte d'això, la candidata d'Ara Repúbliques, Diana Riba, ha enlletgit les paraules de Cañas en ironitzar que El Born de Barcelona sigui un barri treballador, i el representant de Ciutadans li ha deixat anar: "Tinc jo més migrants a la porta de casa meva que tu a la teva, segur”.

ERC contra Junts

No ha estat l'únic xoc del bloc que ha protagonitzat la candidata de Ahora Repúblicas. Riba ha afegit que la Unió Europea "regali 400 milions" a països com el Marroc o Mauritània perquè facin ells les vulneracions de DDHH. Així, ha ficat al mateix sac el PP i Vox amb Junts+, assenyalant que també defensa seleccionar migrants.

Dit això, Aleix Sarri de Junts+ ha exigit una rectificació i unes disculpes, alhora que ha subratllat després que Catalunya ha de poder controlar la migració com fan altres estats de la Unió Europea.

"Al Govern català sembla que li fa por tenir aquestes competències. Som independentistes i volem que totes les competències siguin gestionades per i des de Catalunya", ha dit.