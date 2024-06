La militància d'ERC demana una renovació del partit en un dur manifest

Fins a 309 militants d'ERC han demanat en un manifest titulat 'Reactivem l'Esquerra Nacional' dur a terme una “renovació general de la cúpula dirigent”, així com del mateix partit, després dels resultats de les darreres eleccions.

Al manifest , els signants sostenen que "una dècada de creixement sostingut s'ha vist truncada per una baixada estructural", que estableix la fi d'un cicle marcat per la desmobilització i el retrocés de l'esquerra a Catalunya, en les seves paraules.

Per això, veuen necessari obrir una nova etapa esperançadora mitjançant "la reflexió profunda i l'entrada d'aire fresc a ERC", que veuen imprescindible, i han apuntat que el congrés nacional del partit previst pel 30 de novembre és una finestra d'oportunitat per a culminar-ho.

Els militants adherits al manifest demanen repensar i modernitzar el partit, imprimir una nova manera de fer política més moderna i atractiva, iniciar una renovació política respecte a la independència i obrir les portes a la ciutadania per crear equips que “assumeixin la responsabilitat del nou projecte polític".

També veuen necessari renovar la cúpula d'ERC per procurar un model "més coral i col·lectiu, més transparent i amb més participació de la base militant, de l'estructura territorial i dels actius del municipalisme".

Vilagrà, Torrent, Maragall o Puigcercós

Entre els signants del document apareixen figures destacades del Govern, com la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà; els consellers Roger Torrent, Ester Capella i Manel Balcells; i el viceconseller d´Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià.

També altres membres del partit com la diputada al Congrés Teresa Jordà; l'exconseller i l'exlíder del partit a Barcelona, Ernest Maragall; l'expresident d'ERC Joan Puigcercós i altres militants destacats com Ernest Benach, Alba Vergés, Marta Cid, Marina Llansana o Oriol Amorós.

Manifest íntegre

Els resultats del darrer cicle electoral –municipals, generals, Parlament i europees– han marcat un canvi de rasant per a Esquerra Republicana de Catalunya: una dècada de creixement sostingut s'ha vist estroncada per una baixada estructural , indicant la fi d'un cicle marcat ara per la desmobilització i la reculada del conjunt de l'independentisme i de les esquerres. El Parlament de Catalunya ha girat cap a la dreta i cap a l'espanyolisme amb un ascens notable de l'extrema dreta i amb un PSC –obertament còmplice de la repressió posterior a l'octubre del 2017– que guanya les eleccions per primera vegada en vots i escons.

El conflicte polític amb l'Estat és obert i pendent de resoldre, la Generalitat es manté tenallada per un model de finançament asfixiant, amplis sectors de la ciutadania o no arriben o els costa arribar a finals de mes, la llengua catalana està en un moment delicat malgrat els esforços realitzats pel Govern Republicà dels darrers 3 anys. Aquest és el context a Catalunya i als Països Catalans, en què cal treballar sense descans. Un context que no es pot desvincular de les crisis sistèmiques en què està immers el model capitalista global, de les respostes reaccionàries que susciten i de les dificultats evidents de les esquerres a l'hora de fer front: la lluita contra el canvi climàtic i l'esgotament recursos, l'increment de les desigualtats i la pobresa, la construcció del dret de ciutadania i l'auge dels populismes d'extrema dreta, entre d'altres.

La Catalunya de 2023 i 2024 ha certificat a les urnes l'esgotament d'un cicle i la necessitat imperiosa d'obrir-ne un de nou i esperançador. El país ha canviat. Per això, la reflexió profunda i l'entrada d'aire fresc a Esquerra Republicana són imprescindibles. I el proper Congrés Nacional del 30 de novembre és una finestra d'oportunitat per culminar aquesta revisió que Esquerra Republicana té la responsabilitat històrica d'assumir per liderar el rearmament estratègic de l'independentisme i el catalanisme sobiranista republicà de base popular. Els i les sotasignats creiem que:

És imperatiu repensar i modernitzar l'organització per enfortir-la. Una indefugible transició interna tranquil·la ha de ser la llavor per a un nou impuls per esbossar un futur immediat guanyador. Amb generositat, obertura i voluntat inclusiva i no excloent. Amb unitat interna i comptant amb l'enorme capital polític acumulat els darrers anys. És necessari imprimir una nova manera de fer política, moderna, atractiva, entorn dels valors irrenunciables de l'ètica republicana, la política honesta, radicalment transparent, neta, democràtica i participativa, encarada exclusivament al bé comú. És urgent assumir una renovació política que, a partir del testimoni de les victòries ideològiques empeses per Esquerra Republicana, condueixi a nous consensos socials amplis per a l'exercici del dret a l'autodeterminació nacional. Per això, Esquerra Republicana ha de liderar els espais de reflexió estratègica per posar-la al servei del conjunt del moviment independentista i de la resolució democràtica del conflicte polític amb Espanya mitjançant la negociació i el referèndum. Cal obrir les portes del partit a la ciutadania ia espais socials diversos, per tornar a connectar amb els corrents centrals de la societat catalana. Per això cal construir equips amplis, corals i horitzontals, que tinguin les mans lliures i assumeixin la responsabilitat del nou projecte polític. Cal una renovació general de la cúpula dirigent, per conduir l'organització cap a un model més coral i col·lectiu, més transparent i amb més participació de la base militant, de l'estructura territorial i dels actius del municipalisme republicà. Per això fem una crida a dissenyar des d'ara i fins al Congrés Nacional del 30 de novembre un procés de renovació sobre els principis de la generositat i la inclusivitat.

Hi ha una majoria social d‟aquest país que ens empeny a ser capaços de recuperar l‟Esquerra Republicana guanyadora, el referent inequívoc de l‟esquerra nacional, per posar en marxa un nou cicle victoriós per a Catalunya i el conjunt dels Països Catalans. I és per això que Esquerra Republicana de Catalunya no pot deixar passar l'oportunitat de convertir-se en la força central del catalanisme republicà, referent de l'esquerra nacional, capaç de construir majories socials i de construir una incontestable hegemonia política independentista, republicana i d'esquerres. Estem convençudes i convençuts que ara cal vertebrar un nou projecte il·lusionant i aglutinador de l'espai de l'esquerra nacional, recollint el testimoni del millor llegat de l'últim cicle polític, que ha portat les millors cotes de representativitat i poder de l'Esquerra Republicana contemporània .

Esquerra Republicana representa un capital polític i històric fonamental per a aquest país. Ha estat, és i serà la cristal·lització política i popular de la gran tradició del catalanisme republicà. Les d'Esquerra Republicana són unes sigles, doncs, que representen el testimoni de nou dècades de compromís amb la llibertat nacional i la justícia social, i que, per tant, transcendeixen totes i cadascuna de les persones que han i hem estat dipositàries a algun moment. Quan Esquerra Republicana ha empès el país, Catalunya ha avançat en termes socials i nacionals. Quan avança Esquerra Republicana de Catalunya, avancen les esquerres i avança l'anhel de sobirania. Ara tenim el deure, l'oportunitat, l'objectiu i la il·lusió de tornar-ho a fer.