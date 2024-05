Militants d'ERC demanen ''la dimissió de tota la direcció del partit''

El Col·lectiu Primer d'Octubre, conformat per membres destacats d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha alçat la veu exigint un canvi radical en la direcció del partit.

En un comunicat contundent publicat aquest dilluns, han sol·licitat la dimissió en bloc de la cúpula actual, atribuint els recents resultats electorals, als quals qualifiquen de "fracàs", no tant a les polítiques del govern sinó al que consideren una estratègia equivocada seguida fins ara.

Les crítiques no es limiten a l'esfera interna del partit. El Col·lectiu proposa una profunda introspecció dins d'ERC, advocant per un retorn als principis que van conduir al moviment independentista durant l'apogeu del 2017.

Per ells, la independència ha de ser lobjectiu central de tota política partidària. A més, insten la unitat estratègica de l'independentisme i una redefinició de la postura política a Madrid, acusant l'actual estratègia de servir per "blanquejar" el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).

La crida del Col·lectiu no es limita a l'elit partidària, sinó que s'estén a la base militant. Apel·len a la unió de forces per gestar una alternativa a la direcció actual, desencadenant un debat sobre la reorientació estratègica d'ERC.

A més, conviden aquells que han abandonat el partit a causa de la gestió actual a reintegrar-se, amb l'esperança de reposicionar ERC al cor del moviment independentista.

Aquestes declaracions, que emergeixen en un context de descontentament intern creixent i desafiaments externs, podrien marcar un punt d'inflexió en la trajectòria política d'ERC.

De cop, la primera víctima política dels mals resultats ha estat Pere Aragonès, que va anunciar que no recolliria el seu acte de diputat i deixaria la primera línia política, però que no abandonaria la militància d'ERC.

Tal com explica el Col·lectiu, “a les passades eleccions municipals, ERC va perdre la confiança de 300.000 votants ia les eleccions al Parlament Espanyol han deixat de votar-nos 400.000 ciutadans. Ara, novament, ERC ha tornat a perdre la confiança de gairebé 200.000 ciutadans i la pèrdua de més d'una tercera part dels nostres diputats al Parlament de Catalunya”, per la qual cosa dur a terme algun canvi per no perdre més vots sembla com una cosa imprescindible.