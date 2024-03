El ministre Puente no es mossega la llengua: ''Representa el passat''

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha criticat aquest divendres 22 de març l'"escenificació exagerada" de Carles Puigdemont per anunciar la seva "tercera candidatura consecutiva" a la Generalitat a les properes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya i s'ha mostrat convençut que "representa el pas al qual la majoria social de Catalunya no vol tornar".

Puente ha assegurat que la fórmula triada per Puigdemont per anunciar la seva candidatura als comicis del 12 de maig "va a la línia del soroll i d'escenificacions una mica exagerades" perquè ja havia aspirat a la Presidència de la Generalitat en les dues últimes eleccions al Parlament de Catalunya i, en conseqüència, “molta novetat per descomptat no és”.

A parer seu, "Puigdemont representa el passat al qual la majoria social de Catalunya no vol tornar" mentre que el PSC compta amb un candidat com Salvador Illa "que representa el futur i que vol sortir d'aquest parèntesi en què ha estat Catalunya, en què s'ha frenat el seu progrés i en què s'ha estat a coses a què no s'havia d'estar”.

En aquest sentit, Puente ha defensat que Illa "té un projecte per a Catalunya i vol treure-la de l'estancament per tornar-la al lideratge i al progrés" mentre que Puigdemont "és el passat".