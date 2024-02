El ministre Torres considera que 'hi haurà soroll' fins que s'aprovi la Llei d'Amnistia

per Redacció CatalunyaPress

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, considera que hi haurà "molt soroll" fins que la Llei d'Amnistia s'acabi aprovant.

L'expresident del Govern de les Canàries ha estat preguntat per les declaracions del conseller Carles Campuzano. Hi demanava obrir la porta a un indult a les persones a qui no arribi l'amnistia.

En aquest context, el ministre ha assenyalat que "hi haurà molt soroll" durant tota la tramitació de la Llei d'Amnistia al Congrés. Està previst que la Comissió de Justícia l'abordi a partir de la setmana que ve.

Això sí, ha apuntat directament el PP, carregant contra el "profund silenci" de la formació. Aquest mutis ha arribat després de la polèmica oberta després de les informacions en què els populars estarien oberts a un indult condicionat a Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat, això sí que hauria de ser jutjat, penedir-se i renunciar a la via unilateral.

Al fil, augura que el PP "tindrà problemes d´explicació dins del seu si polític". Tot i això, s'ha mostrat segur que la llei s'acabarà aprovant definitivament i serà un text "constitucional".